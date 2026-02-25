Gendarmería del Maule detecta túnel en cárcel de Talca: identifican a cuatro internos como responsables

La Gendarmería del Maule informó que este miércoles 25 de febrero se descubrió un túnel en el patio de uno de los módulos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca.

Según la institución, el hallazgo fue posible gracias a “información clave de la Oficina de Seguridad Interna (OSI)” y estaba “oculto entre tierra y ropa”.

Cuatro internos fueron identificados como responsables y, siguiendo el protocolo, fueron “separados del resto de la población penal” y trasladados a otros recintos.

Además, la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep) realizó un “operativo extraordinario de registro y allanamiento” para retirar elementos prohibidos en las dependencias de los involucrados.

El hecho fue informado al Ministerio Público y se inició una investigación sumaria para “esclarecer las circunstancias de los hechos”.