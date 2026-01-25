;

Funcionario de Gendarmería frustra intento de fuga en cárcel de Talca: sorprendió a dos reos vulnerando la seguridad

El hecho ocurrió durante la madrugada, activándose el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Este domingo, Gendarmería informó que dos internos fueron sorprendidos fuera de sus celdas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Talca, en la región del Maule.

De acuerdo a lo señalado en un comunicado, el hecho ocurrió durante esta madrugada, cuando personal de servicio sorprendió a los reos “intentando vulnerar la seguridad del establecimiento”.

“Ambos condenados fueron avistados oportunamente por un funcionario de la Guardia Armada, quien al detectar esta evasión inmediatamente alertó del hecho al personal de turno”, señaló Gendarmería.

“Separados del resto de la población penal”

Asimismo, indicó que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos, lo que permitió frustrar el actuar de los internos. “Luego de ser conducidos y revisados en el área de salud, se descartó lesiones, siendo separados del resto de la población penal”, añadió.

Finalmente, la institución explicó que la cárcel de Talca “fue inaugurada en 1860, y cuenta con una infraestructura añosa, por lo que el buen actuar de los funcionarios es fundamental para controlar este tipo de situaciones”.

