Con dos líderes y cinco equipos que aún no ganan: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la cuarta fecha

Carlos Madariaga

Este domingo terminó la disputa de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Con el cierre de la acción, se han consolidado dos líderes: Huachipato y Colo Colo, igualados con 9 puntos tras haberse impuesto a Palestino y O’Higgins, respectivamente.

Ambos ahora están escoltados por Deportes Limache y Ñublense, que tienen 8 unidades; mientras que Universidad Católica, Audax Italiano, Cobresal y Universidad de Concepción cierran la zona alta con 7 puntos.

En el lado contrario del balance se ubican cinco equipos que todavía no saben de victorias oficiales.

Universidad de Chile lidera aquel pelotón con tres empates; Deportes La Serena y Palestino lamentan el sumar apenas dos puntos; y Deportes Concepción, recién ascendido, solo tiene un punto.

El colista absoluto, eso sí, es Everton de Viña del Mar, que no solo no ha obtenido unidades, sino que tampoco ha convertido goles.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la cuarta fecha

