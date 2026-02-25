El coquetón chiste que le lanzó Karen Doggenweiler a Esteban Düch en Viña: Rafael Araneda la paró en seco

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 dejó un momento inesperado que se robó carcajadas en la Quinta Vergara, más allá de la rutina del comediante venezolano Esteban Düch.

Mientras el humorista recibía la Gaviota de Plata en medio de una ovación, Karen Doggenweiler intervino con un “coqueto” chiste.

El intercambio ocurrió cuando Düch venía hablando en escena sobre comidas típicas, cruzando referencias entre Venezuela y Chile.

Tras la entrega del premio, Doggenweiler sorprendió con una frase directa: “Tiene que probar mi empanada para el 18”, desatando risas inmediatas desde la audiencia.

La escena no quedó ahí. Apenas se escucharon las carcajadas, Rafael Araneda se sumó al momento, intervino entre risas y “frenó” a su compañera de labores.

“¡Oye!, tú para de andar ofreciendo cosas aquí”, siguiendo el juego.

En tanto, las redes sociales también reaccionaron a la situación. “UPS me pasé poh”, escribió la misma animadora al subir el momento a su cuenta de Instagram.

“Me encanta tu humor”, "Se agradece que siempre seas tú... No pierdas nunca tu esencia" y “única e inigualable” fueron solo algunos de los comentarios tras el registro.