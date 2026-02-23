;

“Cuenta de 300 lucas, no pagó un peso y salió arrastrándose como therian”: acusan a famosa chilena de fea conducta en Viña

“Vienen para acá a carretear y están todos cagados”, acusó la creadora de contenido Isi Glock.

Javier Méndez

“Cuenta de 300 lucas, no pagó un peso y salió arrastrándose como therian”: acusan a famosa chilena de fea conducta en Viña

Isi Glock se descargó en redes sociales. En un nuevo video, medio en broma y medio en serio, acusó una situación supuestamente ocurrida durante las últimas jornadas en el contexto festivalero.

¿Qué está pasando con el Festival de Viña del Mar? O sea, vienen para acá a carretear y están todos cagados. Estoy en el Hollywood", dijo la chica Arsmate desde el conocido bar de la Ciudad Jardín.

“Antes de ayer viene la Disley (Ramos), cuenta de 300 lucas y no pagó pero ni un peso”, lanzó. Luego también disparó sobre una supuesta cuenta antigua de “Nacho” Gutiérrez, por la misma cifra.

“Paremos el show de que andamos cagados... empecemos a pagar las deudas”, solicitó, dando como solución el crearse una cuenta de Arsmate para comenzar a generar ingresos.

“Aquí en Hollywood, la Disley salió arrastrándose como un therian y no paga las 300 gambas. Paguemos las lucas, sáquenlas del bolsillo. Un beso”, cerró.

