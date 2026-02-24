;

¿Quién es Esteban Düch? El humorista venezolano que llega a Viña 2026 a un año del fracaso de George Harris

El contador auditor lleva 10 años en Chile y debutó en el humor en 2021.

Javier Méndez

Fotos: Instagram @estebanduch. / @estebanduch

Este martes 24 de febrero, el comediante Esteban Düch será el encargado de hacer reir en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Se trata de su primera participación en la parrilla del evento y ocurre a un año del fallido paso de uno de sus compatriotas: George Harris, quien no logró convencer al “Monstruo”.

Pese a que su nombre podría sonar desconocido para quienes no están inmersos en el circuito del stand up nacional, el humorista radicado en Chile, desde hace 10 años, ha desarrollado una carrera sólida.

Aprendí de stand-up trabajando en el Comedy Restobar, donde los mejores comediantes del país me enseñaron el formato, las reglas de tres y cómo contar historias que entretengan”, explicó en su conferencia de prensa de esta semana.

Düch es contador auditor de profesión. Debutó el 1 de octubre de 2021 en el circuito, en un pequeño evento de Providencia. “Yo no me acuerdo ni qué dije, pero sí me acuerdo de las risas”, recordó en marzo de 2025 en un diálogo con La Tercera.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad Jardín admitió que siente admiración por exponentes nacionales como Bombo Fica, Coco Legrand, Edo Caroe, Fabrizio Copano y Luis Slimming. La primera vez que se tomó con nombres chilenos fue viendo Comedy Central en Venezuela.

En la previa a su presentación en la Quinta Vergara, el artista ha estado inmerso en una gira nacional con un intenso itinerario que lo llevó por diferentes regiones de Chile. Todo terminó en Puerto Varas el pasado viernes.

En tanto, el sábado 21 de febrero también realizó su último ensayo en el Centro Cultural San Ginés, en Santiago.

