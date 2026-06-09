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Video muestra dramático rescate de bebé de 1 año atrapado en incendio en La Pintana

El menor fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde logró ser estabilizado.

Javiera Rivera

Video muestra dramático rescate de bebé de 1 año atrapado en incendio en La Pintana

Un impactante registro captado por cámaras corporales mostró el momento exacto en que dos funcionarios de seguridad rescataron a un bebé de un incendio ocurrido en La Pintana.

La emergencia ocurrió en la población El Castillo, donde un incendio comenzó a consumir un inmueble mientras el menor se encontraba en uno de los dormitorios.

Según relataron los propios rescatistas, al enterarse de que había un niño dentro de la vivienda decidieron actuar de inmediato para intentar salvarlo.

Las imágenes registradas por las cámaras de los inspectores muestran los momentos de tensión mientras vecinos y familiares alertaban sobre la presencia del menor.

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Una vez que lograron sacarlo de la vivienda, los funcionarios —quien además es voluntario de Bomberos— realizó maniobras de reanimación debido a la inhalación de humo que había sufrido el niño.

“Lo más importante es que se logró el objetivo, que el niño salió y ahora tiene una oportunidad”, señaló Ballesteros al recordar el operativo.

Tras el rescate, el menor fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde logró ser estabilizado gracias a la rápida atención médica.

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