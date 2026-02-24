;

El chiste sin censura de Rafael Araneda en Viña 2026, que no salió en TV: “Tengo un amigo tan ansioso...”

“Me lo contó Alvarito Salas”, explicó el animador en la Quinta Vergara.

Javier Méndez

El chiste sin censura de Rafael Araneda en Viña 2026, que no salió en TV: “Tengo un amigo tan ansioso...”

El chiste sin censura de Rafael Araneda en Viña 2026, que no salió en TV: “Tengo un amigo tan ansioso...” / Hans Scott

No todo lo que pasa en el Festival de Viña 2026 se muestra por televisión. De hecho, hay varios momentos virales, antes, durante y después del evento, que solo han sido capturados por los propios asistentes a la Quinta Vergara.

Uno de estos registros ocurrió durante la segunda noche de la versión 2026, donde el animador Rafael Araneda se la jugó con un chiste sin censura buscando las carcajadas del público.

En cierto punto del registro en la Ciudad Jardín, el histórico conductor de Rojo preguntó: “¿Hay autorización?” y se lanzó tras el visto bueno.

Revisa también:

ADN

“Me lo contó hoy día el ‘rey del chiste corto’ Alvarito Salas”, aseguró. “Me dijo que no lo viralice”, añadió.

“Si nadie está grabando, Rafael”, respaldó Karen Doggenweiler.

“Alvarito me dijo: “Tengo un amigo tan ansioso, tan ansioso pero tan ansioso, que el otro día me preguntó la hora y yo le dije diez y media. Y él le respondió: ‘Chup... entonces...“, remató el Tío Conductor.

En la Quinta aparecieron las risas. En redes sociales algunos le dijeron “fome”. “Llamen al canguro”, pidió un usuario de Instagram.

Revisa el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad