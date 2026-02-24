El chiste sin censura de Rafael Araneda en Viña 2026, que no salió en TV: “Tengo un amigo tan ansioso...” / Hans Scott

No todo lo que pasa en el Festival de Viña 2026 se muestra por televisión. De hecho, hay varios momentos virales, antes, durante y después del evento, que solo han sido capturados por los propios asistentes a la Quinta Vergara.

Uno de estos registros ocurrió durante la segunda noche de la versión 2026, donde el animador Rafael Araneda se la jugó con un chiste sin censura buscando las carcajadas del público.

En cierto punto del registro en la Ciudad Jardín, el histórico conductor de Rojo preguntó: “¿Hay autorización?” y se lanzó tras el visto bueno.

“Me lo contó hoy día el ‘rey del chiste corto’ Alvarito Salas”, aseguró. “Me dijo que no lo viralice”, añadió.

“Si nadie está grabando, Rafael”, respaldó Karen Doggenweiler.

“Alvarito me dijo: “Tengo un amigo tan ansioso, tan ansioso pero tan ansioso, que el otro día me preguntó la hora y yo le dije diez y media. Y él le respondió: ‘Chup... entonces...“, remató el Tío Conductor.

En la Quinta aparecieron las risas. En redes sociales algunos le dijeron “fome”. “Llamen al canguro”, pidió un usuario de Instagram.

Revisa el momento a continuación: