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Emiliano Martínez está a un paso de firmar por un grande de Europa

El portero argentino podría dejar el Aston Villa y llegar a uno de los clubes más importantes de Italia.

Lucas San Martín

(Photo by MB Media/Getty Images)

(Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media

Emiliano Martínez está cerca de abandonar el Aston Villa de Inglaterra y firmar uno de los contratos más importantes de su carrera. El portero argentino, quien se encuentra concentrado con su selección para el Mundial 2026, estaría a un paso de llegar a la Juventus de Italia.

Según información de Sky Sports, la ‘Vecchia Signora’ tiene un acuerdo total en materia económica y las condiciones contractuales. Lo único que falta para cerrar el traspaso del ‘Dibu’ sería llegar a un consenso con el Aston Villa, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

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En el caso de oficializarse el fichaje, Martínez asumirá uno de los desafíos más grandes de su carrera a nivel de clubes. Recordar que el arquero de 33 años estuvo varias veces a punto de firmar por otros equipos grandes, como por ejemplo el Manchester United a fines del 2025.

Pese a la caída de ese arribo, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 se convirtió en un referente del Aston Villa en la reciente temporada y lo guio para conseguir su primera Europa League en la historia. En total con los ‘villanos’, Emiliano Martínez disputó 256 partidos, recibió 305 goles y dejó la portería en cero en 80 ocasiones.

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