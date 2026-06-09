Emiliano Martínez está a un paso de firmar por un grande de Europa

Emiliano Martínez está cerca de abandonar el Aston Villa de Inglaterra y firmar uno de los contratos más importantes de su carrera. El portero argentino, quien se encuentra concentrado con su selección para el Mundial 2026, estaría a un paso de llegar a la Juventus de Italia.

Según información de Sky Sports, la ‘Vecchia Signora’ tiene un acuerdo total en materia económica y las condiciones contractuales. Lo único que falta para cerrar el traspaso del ‘Dibu’ sería llegar a un consenso con el Aston Villa, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

En el caso de oficializarse el fichaje, Martínez asumirá uno de los desafíos más grandes de su carrera a nivel de clubes. Recordar que el arquero de 33 años estuvo varias veces a punto de firmar por otros equipos grandes, como por ejemplo el Manchester United a fines del 2025.

Pese a la caída de ese arribo, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 se convirtió en un referente del Aston Villa en la reciente temporada y lo guio para conseguir su primera Europa League en la historia. En total con los ‘villanos’, Emiliano Martínez disputó 256 partidos, recibió 305 goles y dejó la portería en cero en 80 ocasiones.