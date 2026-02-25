De la caída al podio: los atletas que marcan tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026
Un análisis de búsquedas y descargas realizado por Getty Images revela qué atletas están captando mayor atención en los Juegos Olímpicos de Invierno. Figuras consagradas, giros inesperados, momentos decisivos y alto impacto destacan en el listado.
Con los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 llegando a su fin y el medallero prácticamente definido, el balance no solo se mide en oros, platas y bronces. En paralelo al cierre de la competencia, también se consolidan las figuras que dominaron la conversación global.
Según un análisis de datos de búsqueda y descargas realizado por Getty Images, basado en miles de búsquedas diarias en tiempo real de medios y marcas que buscan y descargan imágenes oficiales de los Juegos, ciertas estrellas concentraron de manera excepcional la atención de medios, fanáticos y audiencias digitales, marcando tendencia durante la competencia.
Los 10 atletas que más atención están captando
- Lindsey Vonn (EE.UU.) – Esquí alpino
Su violenta caída en el descenso y evacuación en helicóptero marcaron uno de los momentos más impactantes de los Juegos, poniendo fin a su regreso olímpico y disparando el debate sobre seguridad.
- Erin Jackson (EE.UU.) – Patinaje de velocidad
La campeona defensora de los 500 metros terminó quinta en una definición ajustada, un contraste que elevó el interés por su desempeño.
- Ilia Malinin (EE.UU.) – Patinaje artístico
El favorito para llevarse el oro finalizó 8° tras errores en saltos clave, protagonizando uno de los resultados más comentados del torneo.
- Eileen Gu (China) – Freestyle skiing
Entre caídas y recuperaciones, el debate constante por competir por China tras nacer en EE.UU. se instaló en el centro de la conversación internacional.
- Francesca Lollobrigida (Italia) – Patinaje de velocidad
La italiana, doble campeona olímpica, se consolidó en casa como una de las grandes figuras deportivas de Milán–Cortina 2026.
- Sofia Goggia (Italia) – Esquí alpino
Sumó bronce en descenso y alcanzó tres podios olímpicos consecutivos en la disciplina, reforzando su estatus de referente.
- Alysa Liu (EE.UU.) – Patinaje artístico
Su regreso competitivo y opciones reales de podio impulsaron su visibilidad en una prueba altamente seguida por los ojos del mundo.
- Franjo von Allmen (Suiza) – Esquí alpino
Su historia fuera del circuito tradicional trabajando como carpintero y su irrupción deportiva lo convirtieron en una de las revelaciones del torneo.
- Valentino Guseli (Australia) – Snowboard (Big Air)
Convocado a última hora, firmó una actuación destacada que fue descrita como “milagro” por medios internacionales.
- Hilary Knight (EE.UU.) – Hockey sobre hielo
Capitana de EE.UU., combinó éxito deportivo, con su equipo avanzando con fuerza, y el anuncio de su compromiso en pleno torneo, lo que amplificó su impacto mediático.
Según Michael Heiman, vicepresidente global de Deportes en Getty Images: “desde momentos inesperados a actuaciones dominantes, sabemos que lo que impulsa la atención global es esa mezcla entre competencia y emoción. Para cumplir con la velocidad, escala y confianza que esperan las audiencias hoy en día es en Milano Cortina, desplegamos un equipo de 120 fotógrafos, editores y especialistas en operaciones para producir más de seis millones de imágenes en más de 16 deportes. El equipo entrega más de 10,000 imágenes por día en tiempo casi real, a menudo dentro de los 30 segundos posteriores a un momento decisivo.”
Más allá de las medallas, fueron las caídas, sorpresas, regresos y hazañas históricas las que terminaron definiendo la narrativa de Milán–Cortina 2026, confirmando que en la era digital la atención global también se disputa segundo a segundo.
