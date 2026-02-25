Haaland, Magnus Carlsen y el Bodø/Glimt: La fábrica noruega de campeones y las lecciones que Chile puede aplicar en el deporte / Kevin Voigt

La brecha entre el deporte chileno y el noruego no es económica, sino filosófica. Mientras en países como España y EE.UU. la competencia extrema hace que hasta el 70% de los jóvenes abandone el deporte antes de los 15 años, en Noruega el rendimiento de élite es visto como una consecuencia del disfrute y no como el objetivo inicial.

Solo para ponerlo en perspectiva. El país que tiene menos población que Santiago, logró un récord de 18 oros y 41 medallas en total los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La fórmula noruega

El país nórdico tomó la decisión de adoptar principios como la prohibición de rankings online infantiles y la eliminación de campeonatos nacionales antes de los 13 años, Chile podría asegurar que sus jóvenes no sean “descartados” por el sistema antes de alcanzar su madurez física.

Como demuestra el modelo noruego, el secreto para tener un Magnus Carlsen o un Jakob Ingebrigtsen no es presionar más, sino permitir que más niños jueguen durante más tiempo sin miedo al fracaso.

El modelo noruego se basa en la Declaración de los Derechos de los Niños en el Deporte de 1987, un sistema que desafía las prácticas comunes en Chile y el resto de Occidente.

Los pilares de su éxito

1. Eliminar la presión del marcador en la infancia

En Noruega, no existen marcadores oficiales hasta los 13 años. El objetivo es que el niño aprenda a disfrutar el proceso y mejorar sus propias habilidades, evitando que el éxito se mida solo por ganar. En Chile, implementar esto podría reducir el abandono temprano de niños que se sienten “malos” solo por no ganar campeonatos infantiles.

2. Fomentar la multidisciplinariedad (No a la especialización temprana)

Los niños noruegos prueban múltiples deportes antes de los 12 años. La especialización temprana suele producir peores atletas a largo plazo y mayor riesgo de lesiones. Un ejemplo es Erling Haaland, quien practicó atletismo antes de enfocarse en el fútbol. Chile podría integrar programas escolares que roten disciplinas trimestralmente.

3. Deporte local y accesible (Máximo 1.000 euros al año)

El sistema noruego evita los “equipos de viaje” costosos, manteniendo la competencia a escala de barrio o club local. Además, el costo máximo anual de 1.000 euros garantiza que el deporte no sea un privilegio económico. En Chile, reducir los costos de las ligas juveniles y fortalecer los clubes de barrio es esencial para alcanzar niveles de participación similares al 93% noruego.

4. Reconocimiento del esfuerzo sobre el resultado (El modelo Badgie)

Herramientas como Badgie permiten implementar estos principios tecnológicos. En lugar de premiar solo al podio, se premia:

La constancia (asistencia).

La mejora técnica individual.

La superación de obstáculos personales. Este sistema envía el reconocimiento directamente a las familias, cambiando la pregunta “¿ganaste?” por “¿cómo te fue?”.

El caso Bodø/Glimt: Identidad y formación local

Getty Images / DeFodi Images Ampliar

El éxito del club de fútbol Bodø/Glimt (campeón de Noruega en 2020, 2021, 2023 y 2024) demuestra que una ciudad pequeña —similar a Vallenar en población— puede competir con la élite mundial apostando por:

Jugadores formados en la propia institución.

Continuidad técnica (entrenador Kjetil Knutsen desde 2018).

Un funcionamiento colectivo que supera las individualidades.

El proyecto ha sido liderado por el DTKjetil Knutsen, al mando del equipo desde 2018, gestor de la etapa más exitosa del club. En el plano internacional, alcanzó los cuartos de final de la Conference League en 2022 y la semifinal de la Europa League de la temporada 2024/25.

Con un enfoque en lo colectivo y un valor de 57 millones de euros el club ha apostado por la cantera, la que le ha respondido más que cualquier compra internacional.

Vuelta al mundial

Noruega certificó su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras completar una clasificación perfecta que puso fin a casi tres décadas de ausencia en la fase final.

Su selección tiene jugadores como Haaland y Ødegaard, pero no se había clasificado para un Mundial desde 1998 y para hacerlo ha sido necesario un cambio.

Aunque gran parte de la atención se centra en las hazañas de sus goleadores, el mayor avance ha sido estructural más que individual. Noruega no solo ataca más, sino que lo hace de forma más inteligente.