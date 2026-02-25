;

¿Cuánto pagan en el Servicio Militar 2026? Estos son los nuevos montos con aumento del 75% (últimos días para postular)

Además del aumento de la remuneración, se ofrecen capacitaciones con la SOFOFA y preparación para la PAES.

A partir de este 2026, el Servicio Militar Obligatorio (SMO) entra en una “Nueva Fase”. Este rediseño, trabajado entre el Ministerio de Defensa y el Ejército, busca no solo preparar personal para la defensa nacional, sino también fortalecer la formación y el bienestar de los jóvenes que deciden realizar su conscripción.

Los 4 ejes del cambio

La transformación del sistema se sostiene en cuatro pilares fundamentales: mejores condiciones, mayor flexibilidad, mayores oportunidades y un aumento significativo en el ingreso mensual.

  • Mayor Flexibilidad: El SMO ahora permite dos periodos de acuartelamiento anual (abril y agosto). Además, se reincorporó la modalidad de verano para estudiantes de 4º medio o educación superior, permitiendo cumplir el servicio durante las vacaciones en dos años consecutivos.
  • Aumento de Ingresos: El sueldo mensual para los conscriptos sube un 75% respecto a 2024. Un soldado de primer año recibirá $230.165, cifra que puede llegar a $394.611 si incluye asignación por zona extrema. El ingreso mensual para los soldados conscriptos de 2do. Año asciende a $242.496. Con la asignación de zona en los casos que corresponda, ascendería a un máximo de $415.707).
  • Oportunidades de Futuro: Durante el segundo año, los jóvenes podrán elegir entre proyectar una carrera militar (postulando a escuelas matrices o programas de soldado profesional) o prepararse para el mundo civil. Esto incluye convenios con SOFOFA y Chile Valora para capacitación laboral, además de preparación para la PAES y cursos del SENCE.
  • Bienestar y Salud: Se han fortalecido las evaluaciones médicas, la capacitación de instructores y la comunicación entre la institución y las familias.

Calendario y plazos importantes 2026

Si estás interesado en formar parte de este nuevo proceso, debes considerar las siguientes fechas críticas:

HitoPlazo / Fecha
Inscripción VoluntariaHasta el 27 de febrero de 2026.
Presentación y SelecciónDel 2 al 27 de marzo (exámenes físicos y mentales).
Acuartelamiento
1 de abril (solo para quienes resulten aptos).

La inscripción se puede realizar de forma digital en el sitio oficial www.serviciomilitar.cl, donde también se pueden consultar los lugares de presentación para la etapa de selección.

