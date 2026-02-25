;

Conocida hamburguesería de Providencia cierra sus puertas: está rematando sus productos con precios desde los $500

“Esta decisión no ha sido fácil”, comunicó el local a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

Tras cuatro años de vida, un conocido local de comida rápida cerró sus puertas de manera definitiva en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

Se trata de Comics Burger, restaurante temático ambientado en superhéroes de comics, el cual estaba emplazado en el edificio Dos Caracoles de Providencia.

Por medio de redes sociales, desde el local de comida rápida señalaron que “esta decisión no ha sido fácil y responde exclusivamente a que no fue posible llegar a un acuerdo contractual con los propietarios del local que actualmente arrendábamos, pese a los esfuerzos realizados por nuestra parte para dar continuidad a nuestro proyecto en este espacio".

Agradecemos profundamente a cada uno de nuestros clientes por la confianza, el cariño y el apoyo brindado durante todo este tiempo. También extendemos un sincero agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, quienes con dedicación y compromiso fueron parte fundamental de la experiencia Cómics Burger”, agregaron.

Por último, manifestaron que “nos vamos con la satisfacción de haber entregado un concepto distinto, lleno de sabor, creatividad y pasión, y con la esperanza de que este cierre sea solo el término de una etapa y no el final del camino”.

Rematarán sus productos con precios desde los $500

Mediante historias compartidas en Instagram, desde Burger Comics anunciaron que durante esta semana, entre las 11:30 horas y las 20:00 horas rematarán de forma presencial sus diferentes productos del local.

Además, señalaron que los productos parten con precios desde los $500, los cuales estarán vendiendo hasta el próximo sábado 28 de febrero.

