;

VIDEO. “Igual me da lata”: el problema que tuvo Naya Fácil que la llevó a abandonar temprano el Festival de Viña

La influencer asistió a la tercera noche del certamen para ver la presentación de Jesse & Joy.

Sebastián Escares

“Igual me da lata”: el problema que tuvo Naya Fácil que la llevó a abandonar temprano el Festival de Viña

Como es costumbre, la presencia de Naya Fácil en cualquier evento masivo no pasa desapercibida. Sin embargo, su asistencia a la tercera noche del Festival de Viña del Mar terminó de una forma que ni ella ni sus “facilines” esperaban.

La influencer asistió a la Quinta Vergara para ver al dúo mexicano Jesse & Joy, quienes abrieron la noche de este martes 24 de febrero.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la creadora de contenidos al poco rato decidió retirarse del lugar luego de revelar que vivió un incómodo momento con el personal de seguridad del recinto.

“Me retaron”

La polémica se encendió durante la tanda comercial, cuando Naya Fácil se levantó de su asiento en la platea para compartir con sus seguidores, momento en que fue increpada por los guardias del certamen.

En declaraciones a Primer Plano, que captó su salida anticipada, Naya explicó con evidente molestia los motivos de su partida. “Me retaron los guardias porque me estaba sacando fotos con los facilines. Eso que estaba en comerciales, me dijeron que me sentara”, alegó la influencer, quien insistió en que no estaba interfiriendo con el desarrollo del espectáculo.

El diálogo con el personal de seguridad habría escalado cuando Naya intentó defender su derecho a compartir con su público. Según su relato, el guardia fue tajante: “Si estás de público, anda a sentarte entonces”.

Ante esta respuesta, la influencer decidió que ya no se sentía cómoda en el lugar. “A mí igual me da lata... así que me voy”, sentenció.

De igual modo, la creadora de contenidos manifestó que “lo pasé espectacular… lo que pasa es que igual está un poquito helado, así que prefiero irme“.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad