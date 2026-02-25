“Igual me da lata”: el problema que tuvo Naya Fácil que la llevó a abandonar temprano el Festival de Viña

Como es costumbre, la presencia de Naya Fácil en cualquier evento masivo no pasa desapercibida. Sin embargo, su asistencia a la tercera noche del Festival de Viña del Mar terminó de una forma que ni ella ni sus “facilines” esperaban.

La influencer asistió a la Quinta Vergara para ver al dúo mexicano Jesse & Joy, quienes abrieron la noche de este martes 24 de febrero.

Sin embargo, la creadora de contenidos al poco rato decidió retirarse del lugar luego de revelar que vivió un incómodo momento con el personal de seguridad del recinto.

“Me retaron”

La polémica se encendió durante la tanda comercial, cuando Naya Fácil se levantó de su asiento en la platea para compartir con sus seguidores, momento en que fue increpada por los guardias del certamen.

En declaraciones a Primer Plano, que captó su salida anticipada, Naya explicó con evidente molestia los motivos de su partida. “Me retaron los guardias porque me estaba sacando fotos con los facilines. Eso que estaba en comerciales, me dijeron que me sentara”, alegó la influencer, quien insistió en que no estaba interfiriendo con el desarrollo del espectáculo.

El diálogo con el personal de seguridad habría escalado cuando Naya intentó defender su derecho a compartir con su público. Según su relato, el guardia fue tajante: “Si estás de público, anda a sentarte entonces”.

Ante esta respuesta, la influencer decidió que ya no se sentía cómoda en el lugar. “A mí igual me da lata... así que me voy”, sentenció.

De igual modo, la creadora de contenidos manifestó que “lo pasé espectacular… lo que pasa es que igual está un poquito helado, así que prefiero irme“.