"Hoy cerramos un ciclo": conocido bar de Barrio Lastarria anuncia el cierre de sus puertas

“Gracias a cada persona que fue parte”, expresó el local a través de sus redes sociales.

“Hoy cerramos un ciclo”: conocido bar de Barrio Lastarria anuncia el cierre de sus puertas

Esta semana, un reconocido bar ubicado en el Barrio Lastarria, en pleno centro de Santiago, a través de sus redes sociales informó a su comunidad el cierre de sus puertas.

Se trata del restobar Lofchen, conocido en la zona por ofrecer diferentes preparaciones de comida casera, cerveza artesanal, coctelería de autor y también shows musicales en vivo.

El local se ubicaba en la calle Villavicencio, número 323, en pleno Barrio Lastarria. En su cuenta de Instagram, el restobar comunicó que “hoy cerramos un ciclo hermoso en Lofchen Lastarria”.

“Nuestra casa viva fue escenario de encuentros, música, arte, risas y tantas historias compartidas. Gracias a cada persona que fue parte como público, a los productores y artistas que confiaron en nosotros y llenaron el espacio de vida”, agregaron.

En esa misma línea, Lofchen expresó: “un agradecimiento muy especial a nuestro equipo: cocina, garzones, bartender y a cada persona que trabajó detrás de escena. Sin su compromiso, energía y cariño, nada de esto habría sido posible. Y también muchas gracias a nuestros proveedores, que fueron aliados fundamentales para que cada evento, cada plato y cada servicio estuviera a la altura".

Por último, en su mensaje mencionaron que “esto no es un adiós, es una transformación. Nos llevamos cada abrazo, cada aplauso y cada noche inolvidable”, cerraron.

