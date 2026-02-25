;

Champions League 2025-2026: cuándo es el sorteo de octavos de final, cómo es el formato y los posibles cruces

Tras conocerse a los últimos clasificados desde los playoffs, oficialmente inicia la fase decisiva del torneo europeo.

Este miércoles se cerraron los playoffs previos a los octavos de final de la Champions League y oficialmente arranca la fase de eliminación directa en busca del nuevo campeón.

Luego de dos semanas llenas de emociones, los últimos clasificados a la ronda de los 16 mejores fueron Atlético de Madrid, Bodo Glimt, Newcastle, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Atalanta, Galatasaray y Paris Saint-Germain.

Ellos deberán enfrentarse a quienes ingresaron directamente a octavos de final por su posición en la fase de liga: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Los cruces de los octavos de final de la Champions League se conocerán el próximo viernes 27 de febrero a las 08:00 horas de Chile.

¿Cómo se sortean los octavos de final de la Champions League y cuáles son los posibles cruces?

En este sorteo se determinará a qué lado de la llave irán los equipos clasificados directamente a octavos de final, donde, dependiendo de cada zona, enfrentarán a uno de los clubes que avanzaron desde los playoffs.

Los posibles cruces son los siguientes:

  • Barcelona o Chelsea vs Paris Saint Germain o Newcastle
  • Galatasaray o Atlético de Madrid vs Liverpool o Tottenham
  • Real Madrid o Bodo Glimt vs Sporting de Lisboa o Manchester City
  • Atalanta o Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich o Arsenal

