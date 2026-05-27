El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, encabezó este miércoles en el Palacio de La Moneda la entrega de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI). La planificación, diseñada por el consejo respectivo, propone una serie de orientaciones de políticas públicas e insumos institucionales para guiar el desarrollo de las distintas reparticiones estatales.

Durante su alocución, el Mandatario vinculó el despliegue del conocimiento estratégico con las metas socioeconómicas del Ejecutivo, señalando que el país requiere recuperar la capacidad de crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y la modernización del aparato público. En ese sentido, enfatizó que para abrir oportunidades reales a la población se debe mirar el porvenir con seriedad, sustentándose en planes de largo plazo y en el uso riguroso de la evidencia científica.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo CTCI) es un organismo público-privado que tiene 20 años y mantiene la misión de asesorar a la Presidencia de la República en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la CTCI en Chile, guiando la acción pública y privada en la materia. El Consejo hizo entrega esta tarde de su estrategia al mandatario como lo ha hecho en la presidencias anteriores.

Mea culpa presidencial y el valor del desarrollo científico

El Jefe de Estado aprovechó la instancia para abordar de forma directa la controversia generada a inicios de mayo en Puerto Montt, oportunidad donde cuestionó el destino de los fondos fiscales en investigaciones que terminaban archivadas en bibliotecas sin generar puestos laborales. Al respecto, Kast descartó la improvisación y reforzó el valor del sector para el desarrollo nacional.

“Lo dije en el Congreso Futuro, Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia y Chile no tiene futuro sin ciencia. Con eso no es que quiera enmendar las palabras que fueron tan criticadas en algún momento, sino que creo en esto, pero creo que hay que hacer bien las cosas, y ahí tenemos responsabilidad todos”, sostuvo el Mandatario.

Asimismo, la máxima autoridad del país planteó la necesidad de perfeccionar los canales de comunicación y solicitó la cooperación del mundo académico para garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios directos para la ciudadanía. Kast sinceró que la nación enfrenta una situación fiscal estrecha que forzará la adopción de determinaciones complejas, pero argumentó que una correcta optimización del presupuesto disponible permitirá alcanzar los objetivos estratégicos fijados.

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente de la República confirmó que los lineamientos entregados en el documento serán analizados minuciosamente por los ministerios para ordenar las prioridades de gestión. La estrategia fiscal se implementará resguardando la soberanía y el cuidado del territorio nacional, bajo la premisa de que la productividad, el bienestar social y la sostenibilidad económica deben construirse de manera integrada en el mediano y largo plazo.