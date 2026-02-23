O’Higgins va por el batacazo en la Libertadores: cuándo juega contra Bahía, a qué hora y quién transmite por TV / Mario Gomez/Agencia Uno

Con la ilusión a tope, O’Higgins visita a Bahía en Brasil para disputar la revancha de la llave válida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En el duelo de ida, el cuadro de Rancagua se hizo respetar en su casa y venció 1-0 al elenco brasileño, con un tremendo golazo de Francisco González.

Gracias a esta victoria, los celestes llegan con una leve ventaja al partido de vuelta que se jugará en Salvador de Bahía, donde el equipo que dirige Lucas Bovaglio intentará dar el golpe definitivo.

Bahía vs. O’Higgins: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido

Bahía y O’Higgins se enfrentarán este miércoles 25 de febrero, en el Arena Fonte Nova, a partir de las 19:00 horas de Chile.

Este encuentro se podrá ver por televisión abierta a través de la señal de Chilevisión. Además, el canal transmitirá el partido por la señal En Vivo de Chilevision.cl y la App MiCHV.

El duelo también se podrá ver en vivo por el canal ESPN Premium y por la plataforma Disney+.