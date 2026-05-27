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Un respiro para el bolsillo: precio de la bencina bajará este jueves

Enap entregó un nuevo informe en la estimación del precio de la bencina y del diésel.

Nicolás Lara Córdova

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FreshSplash

El precio de los combustibles en Chile vivirá una reducción durante la jornada de este jueves 28 de mayo. Enap entregó su último informe de estimación de precios, donde las bencinas tendrán una leve baja su valor.

De acuerdo a lo informado este miércoles, la gasolina de 93 y 97 octanos disminuirá en 0,3 y 0,4 pesos por litro respectivamente.

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El diésel en tanto experimentará una fuerte baja este miércoles de hasta 65 pesos por litro.

No obstante, el GLP (Gas licuado de Pétroleo) de uso vehicular tendrá un alza de 37,3 pesos por litro.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras, en un mercado abierto y competitivo.

El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los próximos días en las estaciones de servicio del país.

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