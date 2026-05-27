¿Cuántos funcionarios ganaron más dinero que el Presidente Kast en abril? Abogados e ingenieros lideran / Agencia Uno

¿Cuánto se gana en La Moneda? El sueldo bruto del Presidente José Antonio Kast durante el mes de abril fue de $11.304.748, según información publicada este mes en el Portal Transparencia. Abril fue el primer mes con sueldo completo para los funcionarios de la nueva administración.

Excluyendo a ministros y subsecretarios, hubo 72 funcionarios que recibieron una remuneración bruta sobre $10 millones. La gran mayoría, son abogados e ingenieros. De ellos, 38 superaron los $11.304.748 que registra ese mes el Presidente Kast, de acuerdo a La Segunda.

El vespertino revisó los salarios y no todos seguirán percibiendo el mismo sueldo. Por ejemplo, el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, y el subdirector de racionalización y función pública de la misma institución, José Ignacio Llodrá, registraron una remuneración bruta de $15 millones, que según la institución contiene una parte retroactiva.

En la Dipres, hay directores que ganaron más que el presidente: la ingeniera jefa del departamento de finanzas y empresas públicas, Sonia Adriasola ($13,9 millones brutos); la abogada jefa de gabinete, Mónica Bravo ($12,5 millones); el ingeniero jefe del subdepartamento de estudios de la subdirección de racionalización, Mauricio Carrasco ($12,4 millones) y el ingeniero jefe del subdepartamento de gestión y desarrollo de personas, Gabriel Rojas ($12,4 millones).

Más sueldos mayores al del jefe de Estado

En Educación, cuatro funcionarios superaron el pago del Presidente: Andrés Elizalde ($14.300.000), Amanda Soto ($14.300.000) y Christian Castañeda ($13.000.000). Desde la cartera explicaron a La Segunda que se trata de un pago anual.

El 25 de marzo David Oddó asumió como director nacional de la Dirección del Trabajo. El licenciado en Derecho recibió en abril un salario bruto de $12,4 millones. Su antecesor Pablo Zenteno recibió $8,5 millones el primer mes en ejercicio.