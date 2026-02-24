Tabilo se queda con el duelo de amigos en el Chile Open: vence a Barrios y se mete en octavos de final

En el partido final de la jornada de este martes en el Chile Open, Alejandro Tabilo (42°) se metió en los octavos de final tras imponerse en el duelo de tenistas nacionales ante Tomás Barrios (112°).

El nacido en Toronto comenzó sintiendo las consecuencias de su maratónico domingo en el ATP de Río de Janeiro, por lo que cedió de entrada su servicio. Sin embargo, supo reponerse de inmediato y, desde ahí, el encuentro se volvió muy parejo.

Más tarde en el set, y tras defender ambos sus servicios, “Jano” volvió a quebrar en el duodécimo juego para quedarse con la primera manga por 7-5.

En el segundo parcial, el número uno de Chile, ya con el físico más adaptado a la exigencia que proponía el chillanejo, logró marcar una diferencia de nivel y, tras quebrar en dos ocasiones, se quedó con el triunfo con un sólido 6-3.

Ahora, en la ronda de octavos de final, Alejandro Tabilo tendrá que verse las caras con el argentino Thiago Tirante (76°), a quien ya viene de vencer en Río de Janeiro.