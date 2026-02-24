;

VIDEO. Cristian Garin sale del abismo y firma el primer triunfo nacional en el Chile Open

“Gago” tuvo que remontar de manera magistral para imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Javier Catalán

Este martes, y tras un duelo muy parejo de 2 horas y 20 minutos, Cristian Garin (93°) se quedó con el primer triunfo nacional en el Chile Open tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°) por 3-6, 6-3 y 6-3.

En el primer set, el chileno cedió de entrada su primer servicio y, si bien más adelante lo pudo recuperar, no fue capaz de encontrar su mejor tenis y terminó cayendo por 6-3.

En la segunda manga, las cosas fueron totalmente diferentes para el chileno, que, a punta de buenos primeros saques, fue capaz de devolverle la mano y quedarse con el parcial también por 6-3.

El tercer set fue totalmente emocionante en el Court Central de San Carlos de Apoquindo, con “Gago” perdiendo los dos primeros games, pero recuperándolos inmediatamente en los dos siguientes.

Luego, Garin logró romper en el octavo juego a Cerúndolo y, tras defender su último servicio, consiguió quedarse con la victoria nuevamente con un 6-3 en el marcador.

Ahora, el chileno deberá enfrentarse en octavos de final al también argentino Sebastián Báez (52°).

