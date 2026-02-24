;

VIDEO. El Chile Open sufre un duro golpe: Berrettini queda eliminado en primera ronda del torneo

El italiano, uno de los principales atractivos del cuadro, cayó ante Emilio Nava.

Carlos Madariaga

El Chile Open sufre un duro golpe: Berrettini queda eliminado en primera ronda del torneo

El Chile Open sufre un duro golpe: Berrettini queda eliminado en primera ronda del torneo / Buda Mendes

Este martes, el italiano Matteo Berrettini, tuvo debut y despedida en el cuadro principal del Chile Open.

Quien fuera finalista de Wimbledon, actual 57 del mundo, tuvo un complejo encuentro ante el estadounidense Emilio Nava, 79 del planeta.

De hecho, en San Carlos de Apoquindo, el norteamericano le quebró el saque en el primer juego de saque del europeo, abrochando el 6/3 a su favor.

Matteo Berrettini no pudo levantar cabeza y sufrió otro break en el séptimo juego del segundo set, el cual fue incapaz de remontar, poniendo fin a su participación en el Chile Open con el 6/4.

Así las cosas, la expedición del italiano apenas duró 1 hora y 27 minutos, quedándose rápidamente fuera del torneo. Más allá de aquello, entendiendo su rol como uno de los atractivos del campeonato, se quedó varios minutos firmando autógrafos pese a su derrota.

Con todo, Matteo Berrettini cierra una gira de arcilla en Sudamérica con más sinsabores que alegrías, considerando que solo llegó a octavos de final en Buenos Aires y alcanzó los cuartos de final en Río de Janeiro.

