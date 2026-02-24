Selló un trato con un jeque: chileno fabricará cuchuflís en Emiratos Árabes Unidos

Uno de los dulces artesanales favoritos de los chilenos son sin duda los cuchuflís. De hecho, en 2023 el portal gastronómico Teste Atlas posicionó al cuchuflí entre los 50 “Mejores Dulces de Comida Callejera”.

Ahora, un chileno internacionalizará el producto tras sellar un trato con un jeque para vender sus cuchuflís en Emiratos Árabes Unidos.

Se trata del ingeniero chileno Leopoldo Torres, quien en 2020 lanzó de manera formal “Chocolada”, una marca dedicada a la fabricación de alfajores y cuchuflís que, con el paso del tiempo, se ha instalado en diversas cadenas.

“Aquí existe una oportunidad”

En diálogo con LUN, Torres contó que la inesperada conexión con Medio Oriente comenzó por su amistad con un tío estadounidense de su cuñada. “Él trabajaba en Estados Unidos y luego se trasladó a Emiratos Árabes, en Abu Dabi. Es muy fanático del chocolate y empezó a mostrar mis productos en su entorno”, señaló al medio antes citado.

Dicho entorno, incluyó al jeque Mr. Humaid Saeed AlDaheri, cuya familia posee diversas compañías de alimentos. “Probó los productos y me invitó a Abu Dabi hace cuatro años. Vine, me reuní con él y le presenté la propuesta”, sostuvo.

“Al principio pensamos en exportar desde Chile, pero el calor lo hacía inviable”, comentó. No obstante, el jeque retomó el contacto con el chileno y lo invitó a una segunda reunión. En su segundo encuentro, Torres le presentó “un plan de negocios de 120 páginas, casi como una tesis. Detallé la planta, el modelo comercial y la propuesta de valor para posicionar el chocolate chileno”, contó.

Ahora, el ingeniero nacional se encuentra en Abu Dabi en donde está llevando a cabo una serie de reuniones con potenciales clientes para afinar los detalles de su desembarco al país del Medio Oriente, el cual espera concretar en junio de este año.

“Aquí existe una oportunidad para algo que en Chile no se percibe como premium, pero que yo he presentado como tal. No hay alfajores argentinos, por ejemplo. Es la primera vez que un chileno entra con alfajores y cuchuflís. En Chile un cuchuflí puede costar $3.000, acá lo vendo al doble”, sentenció.