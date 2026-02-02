“No me puedo ir sin probar el manjar”: Española gastó $60 mil en dulces chilenos y su reacción se volvió viral

Lucía Durán, una creadora de contenido española, pasó por Chile y aprovechó de visitar un supermercado Jumbo para abastecerse de diferentes golosinas que son todo un clásico en esta parte del mundo.

La inversión no fue menor, @lucia.durandd gastó 60 euros entre todos los productos y los puso a prueba. “Nos podríamos besar con los chilenos”, bromeó luego de encontrar ítems que también están su país.

Algunos productos aprobaron, mientras que otros no lograron convencerla del todo. “Yo tengo que encontrar algo aquí que me enamore”, admitió mientras abría distintos paquetes.

Si bien le dio el visto bueno a las papas fritas Kryzpo, a las galletas Tritón, al Super 8 y a la bebida Pap, no ocurrió lo mismo con otras creaciones como las Tuareg de coco y el Milo en polvo.

El manjar quedó para el final de las reseñas. “Yo no me puedo ir de Chile sin probar el manjar. Yo quería ser tradicional. Pese a que le gustó, no la enamoró.

“Compra manjar Nestlé y galletas de soda, perfecta combinación las dos juntas”, fue una de las sugerencias en los comentarios.

“Si puedes prueba la comida, almuerzos chilenos, humitas, pastel de choclo, mote con huesillo”, escribió otra persona.

