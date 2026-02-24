Librería chilena con 60 años de historia cierra sus puertas: “Todo lo que empieza a la larga termina”

Tras 60 años de historia, la icónica librería Ateneo Libros cerró las puertas de manera definitiva de su local ubicado en la calle Bernardo O’Higgins, en Valparaíso.

Juan Benavente, el dueño del local de 88 años, decidió retirarse y vender todos los libros, el local y el propio nombre del recinto.

Ahora, el histórico negocio fue vendido a otro dueño y se trasladará a la calle Condell, también en Valparaíso, según informó The Clinic.

“Ya no podía más”

En diálogo con el medio antes citado, Benavente explicó que "la persona que me compró va a seguir con la misma línea y nombre de Ateneo Libros, es decir la venta de todo tipo de libros, desde silabarios hasta de ingeniería“.

Tras la venta de su librería, el ahora exdueño de Ateneo Libros manifestó que "todo lo que empieza a la larga termina. Yo ya tengo mucha edad y no puedo seguir trabajando“.

En esa misma línea, Benavente detalló que “ya no podía más”, considerando que él vive en Quilpué, lo que dificultaba su traslado hacia Valparaíso todos los días para trabajar durante 10 horas.

De todos modos, el cierre de Ateneo Libros no es una despedida definitiva. Esto considerando que la nueva tienda (con nuevo dueño) ya está ubicada en la Calle Condell 1172, en Valparaíso, y se espera que abra sus puertas a inicios de marzo.