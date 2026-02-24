;

Librería chilena con 60 años de historia cierra sus puertas: “Todo lo que empieza a la larga termina”

El dueño del local decidió retirarse y vender todos los libros del recinto.

Sebastián Escares

Librería - Imagen referencial

Librería - Imagen referencial / Getty Images

Tras 60 años de historia, la icónica librería Ateneo Libros cerró las puertas de manera definitiva de su local ubicado en la calle Bernardo O’Higgins, en Valparaíso.

Juan Benavente, el dueño del local de 88 años, decidió retirarse y vender todos los libros, el local y el propio nombre del recinto.

Revisa también:

ADN

Ahora, el histórico negocio fue vendido a otro dueño y se trasladará a la calle Condell, también en Valparaíso, según informó The Clinic.

“Ya no podía más”

En diálogo con el medio antes citado, Benavente explicó que "la persona que me compró va a seguir con la misma línea y nombre de Ateneo Libros, es decir la venta de todo tipo de libros, desde silabarios hasta de ingeniería“.

Tras la venta de su librería, el ahora exdueño de Ateneo Libros manifestó que "todo lo que empieza a la larga termina. Yo ya tengo mucha edad y no puedo seguir trabajando“.

En esa misma línea, Benavente detalló que “ya no podía más”, considerando que él vive en Quilpué, lo que dificultaba su traslado hacia Valparaíso todos los días para trabajar durante 10 horas.

De todos modos, el cierre de Ateneo Libros no es una despedida definitiva. Esto considerando que la nueva tienda (con nuevo dueño) ya está ubicada en la Calle Condell 1172, en Valparaíso, y se espera que abra sus puertas a inicios de marzo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad