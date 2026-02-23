“Están locos we...”: influencer queda en shock tras ver el precio de frutas chilenas en supermercado de China

El conocido influencer de origen chino, Enrique Xie, quedó en shock tras visitar un supermercado de su país y ver los precios de algunos productos chilenos.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el creador de contenidos mostró cuánto cuestan las uvas y ciruelas chilenas en China.

En el registro, se observa al asiático tomando una bandeja de medio kilo (500 gramos) de uvas chilenas, las cuales mostró y dejó en evidencia que tienen un precio de $21.117.

Tras ello, Xie tomó una segunda bandeja, esta vez era de ciruelas chilenas. Para su sorpresa, el valor de dicha fruta es de $49.857.

“Están locos, ¿Cuánto cuesta en Chile?“, manifestó sorprendido el influencer. Junto con ello, mencionó: ”Vengan a vender frutas en China cabros, ganan mucha plata acá“.

Por último, Xie dejó en evidencia su asombro por el alto valor en que se comercializan las frutas chilenas en China. “Estás locos we... Sigo en shock, las frutas chilenas se venden en China a precio de oro”, sentenció.