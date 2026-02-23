;

VIDEO. “Están locos we...”: influencer queda en shock tras ver el precio de frutas chilenas en supermercado de China

El tiktoker publicó en sus redes sociales un registro mientras cotizaba el valor de uvas y ciruelas chilenas en el país asiático.

Sebastián Escares

“Están locos we...”: influencer queda en shock tras ver el precio de frutas chilenas en supermercado de China

El conocido influencer de origen chino, Enrique Xie, quedó en shock tras visitar un supermercado de su país y ver los precios de algunos productos chilenos.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el creador de contenidos mostró cuánto cuestan las uvas y ciruelas chilenas en China.

Revisa también:

ADN

En el registro, se observa al asiático tomando una bandeja de medio kilo (500 gramos) de uvas chilenas, las cuales mostró y dejó en evidencia que tienen un precio de $21.117.

Tras ello, Xie tomó una segunda bandeja, esta vez era de ciruelas chilenas. Para su sorpresa, el valor de dicha fruta es de $49.857.

“Están locos, ¿Cuánto cuesta en Chile?“, manifestó sorprendido el influencer. Junto con ello, mencionó: ”Vengan a vender frutas en China cabros, ganan mucha plata acá“.

Por último, Xie dejó en evidencia su asombro por el alto valor en que se comercializan las frutas chilenas en China. “Estás locos we... Sigo en shock, las frutas chilenas se venden en China a precio de oro”, sentenció.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad