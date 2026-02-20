;

Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: qué días se emite y quiénes son los humoristas confirmados del rival de Viña

El canal apuesta por seis noches de rutinas en horario estelar y un cartel amplio de comediantes para competir en plena semana festivalera.

Chilevisión emitirá esta semana el Festival de Comedia 2026, un evento pensado para instalarse en el prime de fines de febrero y que, en varias jornadas, se cruzará con la conversación que suele dominar el verano televisivo.

De acuerdo con información oficial del canal, la transmisión parte el sábado 21 de febrero y continúa los días 22, 23, 27 y 28 de febrero, además del 1 de marzo, siendo rival director del Festival de Viña 2026.

En total, hay 18 invitados entre nombres clásicos de los humor nacional y nuevos exponentes del stand up.

Parrilla de humoristas confirmados del Festival de Comedia 2026 en Chilevisión:

  • Bombo Fica
  • Dino Gordillo
  • Mauro Palma
  • Claudio Michaux
  • Rodrigo González
  • Coronel Valverde
  • Atletas de la risa
  • Rossy Rossy
  • Nico Pontigo
  • Gaby Del Río
  • Bodoque
  • Señor Kampos
  • Lady Garfia
  • Gon Trujillo
  • Joche Vidal
  • Lis la cubana

