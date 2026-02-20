Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: qué días se emite y quiénes son los humoristas confirmados del rival de Viña / Cristobal Escobar

Chilevisión emitirá esta semana el Festival de Comedia 2026, un evento pensado para instalarse en el prime de fines de febrero y que, en varias jornadas, se cruzará con la conversación que suele dominar el verano televisivo.

De acuerdo con información oficial del canal, la transmisión parte el sábado 21 de febrero y continúa los días 22, 23, 27 y 28 de febrero, además del 1 de marzo, siendo rival director del Festival de Viña 2026.

En total, hay 18 invitados entre nombres clásicos de los humor nacional y nuevos exponentes del stand up.

Parrilla de humoristas confirmados del Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: