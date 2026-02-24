Hakimi será juzgado en Francia por delito de violación

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, actual jugador del Paris Saint-Germain, será llevado a juicio en Francia por una acusación de violación presentada por una mujer en 2023.

La decisión fue tomada por una jueza tras una investigación que se extendió por más de un año y que, según el tribunal, reúne antecedentes suficientes para que el caso sea revisado en un juicio.

De acuerdo con la denuncia, ambos se habrían conocido por redes sociales y luego se reunieron en la casa del futbolista. Después de ese encuentro, la mujer acudió a la policía para relatar lo ocurrido, lo que dio inicio al proceso judicial contra el jugador.

Desde que el caso salió a la luz, Hakimi ha negado todas las acusaciones. A través de su defensa y de mensajes públicos, ha asegurado que es inocente y que confía en que el juicio permitirá aclarar lo sucedido y demostrar su versión de los hechos.

Los abogados del lateral también han puesto en duda el relato de la denunciante y han señalado que seguirán usando todas las herramientas legales para defender al jugador. Mientras tanto, Hakimi ha continuado con su carrera profesional y se ha mantenido ligado a su club, a la espera de que se fije una fecha para el juicio.

En tanto, la defensora de la Fiscalía criticó las dudas en torno a la veracidad de la denuncia, explicitando que “no toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas”, resaltó.