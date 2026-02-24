;

Hakimi será juzgado en Francia por delito de violación

Los hechos habrían ocurrido en su domicilio en el año 2023.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, actual jugador del Paris Saint-Germain, será llevado a juicio en Francia por una acusación de violación presentada por una mujer en 2023.

La decisión fue tomada por una jueza tras una investigación que se extendió por más de un año y que, según el tribunal, reúne antecedentes suficientes para que el caso sea revisado en un juicio.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con la denuncia, ambos se habrían conocido por redes sociales y luego se reunieron en la casa del futbolista. Después de ese encuentro, la mujer acudió a la policía para relatar lo ocurrido, lo que dio inicio al proceso judicial contra el jugador.

Desde que el caso salió a la luz, Hakimi ha negado todas las acusaciones. A través de su defensa y de mensajes públicos, ha asegurado que es inocente y que confía en que el juicio permitirá aclarar lo sucedido y demostrar su versión de los hechos.

Los abogados del lateral también han puesto en duda el relato de la denunciante y han señalado que seguirán usando todas las herramientas legales para defender al jugador. Mientras tanto, Hakimi ha continuado con su carrera profesional y se ha mantenido ligado a su club, a la espera de que se fije una fecha para el juicio.

En tanto, la defensora de la Fiscalía criticó las dudas en torno a la veracidad de la denuncia, explicitando que “no toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas”, resaltó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad