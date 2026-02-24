Programación equipos chilenos en Copa Libertadores: ¿qué partidos se juegan hoy, 24 de febrero, y quién transmite por TV? / Eurasia Sport Images

Hoy, martes 24 de febrero, comienza la disputa de la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América, instancia que contará con la presencia de dos equipos chilenos.

Huachipato y O’Higgins son los elencos que buscarán acompañar en fase de grupos a Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Equipos chilenos en Copa Libertadores 2025

El encargado de abrir la acción esta semana será Huachipato, que recibirá a Carabobo buscando remontar el 0-1 de la ida en Venezuela.

El choque de los acereros ante el conjunto venezolano comenzará a las 19:00 horas en el estadio Huachipato.

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de ESPN y en streaming por Disney+.