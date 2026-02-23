;

VIDEOS. Primera B: Cobreloa arranca sólido ante Deportes Temuco y Magallanes sorprende a Curicó Unido

En el cierre de la primera fecha de la Liga de Ascenso se vivió una jornada con dos remontadas, en el norte y el sur del país.

Javier Catalán

Fotos: @cdpcuricounido y @cobreloasadpoficial

Este lunes, se cerró la primera jornada de la Primera B 2026 con dos partidos y cuatro equipos llamados a ser protagonistas en la lucha por el ascenso.

En primera instancia, fue Cobreloa quien recibió a Deportes Temuco en Calama y, con la localía a favor, se quedó con la victoria con un sólido 3-1.

Los “loínos” se hicieron fuertes en el Estadio Zorros del Desierto, pese a que comenzaron perdiendo con un golazo de Maximiliano Cuadra (13′) para los sureños, pero finalmente consiguieron remontar con anotaciones de Tomás Aránguiz (35′), Sebastián Zúñiga (38′) y Gustavo Gotti (42′).

Más tarde fue el turno del debut para Curicó Unido, que arrancó cayendo como local ante Deportes Magallanes, con otra remontada en cancha.

Los “torteros” comenzaron abriendo la cuenta con gol de Leandro Benegas (41′), pero rápidamente fue igualado por Matías Fredes (45+4′). Luego, recién iniciado el segundo tiempo, Cristóbal Jorquera (47′) consumó la victoria para la “Academia”.

