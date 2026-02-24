;

Prisión preventiva para imputado por muerte de estudiante TENS en La Pintana: le llegó una “bala loca” mientras se dirigía a su práctica

La Fiscalía ECOH atribuye los disparos a uno de los bandos que se enfrentaron en la vía pública. El Tribunal fijó 80 días para desarrollar la investigación.

Martín Neut

Christopher Barrientos

Christopher Barrientos / Foto Inacap

El 15° Juzgado de Garantía dejó en prisión preventiva a un sujeto imputado por el homicidio de Christopher Barrientos Ossa, estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) de 21 años, quien falleció tras ser alcanzado por una bala en medio de un enfrentamiento armado en La Pintana.

El crimen ocurrió en septiembre de 2025, cuando el joven se dirigía a realizar su internado.

Revisa también:

ADN

En ese momento, dos grupos rivales se enfrentaron a disparos en plena vía pública. En medio de la balacera, Barrientos recibió un impacto que le provocó la muerte en el lugar, pese a los intentos de auxilio por parte de vecinos del sector.

Según explicó el fiscal Juan Pablo Araya, “se logra establecer por parte de la Fiscalía ECOH que uno de los grupos habría sido el autor de los disparos que finalmente terminaron con la vida de un transeúnte de 21 años que circulaba por el sector y que falleció producto de estas heridas a bala”.

Tras la formalización, el tribunal estimó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 80 días para el desarrollo de la investigación.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad