Prisión preventiva para imputado por muerte de estudiante TENS en La Pintana: le llegó una “bala loca” mientras se dirigía a su práctica

El 15° Juzgado de Garantía dejó en prisión preventiva a un sujeto imputado por el homicidio de Christopher Barrientos Ossa, estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) de 21 años, quien falleció tras ser alcanzado por una bala en medio de un enfrentamiento armado en La Pintana.

El crimen ocurrió en septiembre de 2025, cuando el joven se dirigía a realizar su internado.

En ese momento, dos grupos rivales se enfrentaron a disparos en plena vía pública. En medio de la balacera, Barrientos recibió un impacto que le provocó la muerte en el lugar, pese a los intentos de auxilio por parte de vecinos del sector.

Según explicó el fiscal Juan Pablo Araya, “se logra establecer por parte de la Fiscalía ECOH que uno de los grupos habría sido el autor de los disparos que finalmente terminaron con la vida de un transeúnte de 21 años que circulaba por el sector y que falleció producto de estas heridas a bala”.

Tras la formalización, el tribunal estimó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 80 días para el desarrollo de la investigación.