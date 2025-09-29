;

VIDEO. Entregar un “trato humanizado” a pacientes: viralizan emotivo video de TENS muerto por “bala loca” en La Pintana mientras se dirigía a su práctica

Christopher Barrientos, de 21 años, mostraba su vocación por la enfermería en un video compartido por Inacap. Vecinos y familiares lamentan su trágica muerte.

Martín Neut

Christopher Barrientos

Christopher Barrientos / Foto Inacap

La comunidad de La Pintana quedó conmocionada el domingo tras la muerte de Christopher Andrés Barrientos Sosa, un joven de 21 años que recibió un disparo en la cabeza en el sector de General Arriagada con pasaje El Cabildo, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Christopher se dirigía a tomar la micro que lo llevaría al Hospital Barros Luco, donde realizaba su práctica profesional como técnico en enfermería.

“Nuestro foco principal es dar un trato humanizado a nuestros pacientes”, decía en un video institucional de Inacap, donde promovía su vocación por la salud y animaba a otros a estudiar la carrera.

“Preocupación en el sector”

“Era un niño joven que estaba terminando su técnico en enfermería, estaba haciendo su internado y de hecho ahora iba camino a terminar su internado”, señaló su cuñada a CHV.

Además relató que la familia espera continuar con el proceso del Servicio Médico Legal, retrasado por un problema administrativo en el hospital.

Vecinos del sector expresaron su dolor y preocupación ante la violencia que, aseguran, se ha vuelto habitual en la comuna, mientras la historia de Christopher recuerda la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la inseguridad urbana.

