Persecución por auto robado termina con patrulla municipal volcada en La Florida: cuatro detenidos, tres de ellos menores

Durante este martes, una persecución por un vehículo con encargo por robo terminó con una patrulla municipal volcada y cuatro personas detenidas en el sector suroriente de la capital, específicamente en la comuna de La Florida.

El procedimiento se inició cerca de las 1:40 horas en Ñuñoa, cuando personal de Carabineros de Chile, en coordinación con funcionarios municipales, detectó un automóvil que mantenía encargo vigente por robo e intentó fiscalizarlo. Sin embargo, el conductor se dio a la fuga, dando inicio a un seguimiento controlado por varias cuadras.

La persecución finalizó en La Florida, luego de que el vehículo robado colisionara con una patrulla municipal. Producto del impacto, el móvil volcó y terminó chocando contra una vivienda particular , generando alarma entre los vecinos del sector.

Pese a la violencia del accidente, no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el inmueble afectado.

Tras el choque, los ocupantes del automóvil intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y detenidos por personal policial.

Los detalles

El subteniente Daniel Lengo, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, señaló que “lamentablemente, solamente tenemos un vehículo municipal de la comuna de Ñuñoa que resultó volcado, pero afortunadamente no registramos lesionados ni de carabineros ni de funcionarios municipales”.

“Tenemos la recuperación de un arma de fuego, que está prohibida por la Ley de Control de Armas, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público”, indicó.

En total, cuatro personas fueron detenidas: un adulto de 18 años y tres menores de 14, 15 y 16 años , todos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, aunque sin órdenes de detención vigentes.

El procedimiento concluyó sin personas heridas y con los involucrados a disposición de la justicia, en un caso que ahora es investigado por el Ministerio Público.