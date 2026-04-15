¿Quién es Andrés Ergas Heymann, nuevo embajador de Chile en EE. UU.? Esta es su trayectoria, sin experiencia diplomática / Kevin Carter

Lo que era un secreto a voces, este miércoles se oficializó: el Gobierno designó al empresario y emprendedor Andrés Ergas Heymann como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos. En ese país se ha dedicado a diversos negocios, en especial en el rubro inmobiliario.

El 12 de marzo, el Banco de Chile informó en un hecho esencial que Ergas Heymann había presentado su renuncia al cargo de director titular del banco. Estaba sentado en la misma mesa del directorio del actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Su destino era claro: Washington, DC. Eso es lo más reciente de una trayectoria muy ligada a los negocios, pero nada a la diplomacia.

“En el momento geopolítico más álgido en 80 años, Chile pone al frente de la destinación más compleja a un completo neófito”, dice la abogada internacionalista y columnista de ADN, Paz Zárate.

“En un momento geopolítico global y bilateral distinto, de absoluta tranquilidad, un neófito muy capacitado de antemano en negociaciones -como los abogados Felipe Bulnes o Arturo Fermandois en Piñera I- pudo haber liderado una misión así. La situación actual, en cambio, no tiene comparación. La misión más difícil requiere de expertise adquirido. No se puede aprender en el camino”, agrega.

¿Quién es Andrés Ergas Heymann?

Ergas nació en 1967 (tiene 59 años cumplidos este año), estudió en el Instituto Hebreo y es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Pasó por el Banco HNS, en el que participaba el Grupo Ergas, donde fue presidente del directorio y CEO.

En los años ’90 fundó Finersa, institución financiera dedicada al leasing y al factoring, y se asoció con Heller International. En los 2000, la empresa comenzó a funcionar como Banco HNS, según informa T13.

También participó en los directorios de Banco de A. Edwards, Hotel Plaza San Francisco Kempinsky, BMW Chile, Inmobiliaria Paidahue, Mitsubishi Motors y Dina Trucks. También fue fundador de la Asociación de Empresas Factoring.

No es el único rubro en que incursionó. En 2006, Ergas creó Nomads of the Seas, empresa de exploraciones de lujo en la Patagonia chilena, a bordo del crucero Atmosphere. Además, sus empresas representan en Chile de las cadenas argentinas de accesorios femeninos Todo Moda e Isadora.