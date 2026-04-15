;

¿Quién es Andrés Ergas Heymann, nuevo embajador de Chile en EE. UU.? Esta es su trayectoria, sin experiencia diplomática

A sus 59 años, Ergas Heymann tiene una larga carrera en bancos y emprendimientos. Su falta de experiencia llama la atención.

ADN Radio

¿Quién es Andrés Ergas Heymann, nuevo embajador de Chile en EE. UU.? Esta es su trayectoria, sin experiencia diplomática

¿Quién es Andrés Ergas Heymann, nuevo embajador de Chile en EE. UU.? Esta es su trayectoria, sin experiencia diplomática / Kevin Carter

Lo que era un secreto a voces, este miércoles se oficializó: el Gobierno designó al empresario y emprendedor Andrés Ergas Heymann como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos. En ese país se ha dedicado a diversos negocios, en especial en el rubro inmobiliario.

El 12 de marzo, el Banco de Chile informó en un hecho esencial que Ergas Heymann había presentado su renuncia al cargo de director titular del banco. Estaba sentado en la misma mesa del directorio del actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Su destino era claro: Washington, DC. Eso es lo más reciente de una trayectoria muy ligada a los negocios, pero nada a la diplomacia.

Revisa también:

ADN

“En el momento geopolítico más álgido en 80 años, Chile pone al frente de la destinación más compleja a un completo neófito”, dice la abogada internacionalista y columnista de ADN, Paz Zárate.

“En un momento geopolítico global y bilateral distinto, de absoluta tranquilidad, un neófito muy capacitado de antemano en negociaciones -como los abogados Felipe Bulnes o Arturo Fermandois en Piñera I- pudo haber liderado una misión así. La situación actual, en cambio, no tiene comparación. La misión más difícil requiere de expertise adquirido. No se puede aprender en el camino”, agrega.

¿Quién es Andrés Ergas Heymann?

Ergas nació en 1967 (tiene 59 años cumplidos este año), estudió en el Instituto Hebreo y es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Pasó por el Banco HNS, en el que participaba el Grupo Ergas, donde fue presidente del directorio y CEO.

En los años ’90 fundó Finersa, institución financiera dedicada al leasing y al factoring, y se asoció con Heller International. En los 2000, la empresa comenzó a funcionar como Banco HNS, según informa T13.

También participó en los directorios de Banco de A. Edwards, Hotel Plaza San Francisco Kempinsky, BMW Chile, Inmobiliaria Paidahue, Mitsubishi Motors y Dina Trucks. También fue fundador de la Asociación de Empresas Factoring.

No es el único rubro en que incursionó. En 2006, Ergas creó Nomads of the Seas, empresa de exploraciones de lujo en la Patagonia chilena, a bordo del crucero Atmosphere. Además, sus empresas representan en Chile de las cadenas argentinas de accesorios femeninos Todo Moda e Isadora.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad