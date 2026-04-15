Cuerdas al Aire: el taller creativo de los Hermanos Ilabaca y el secreto de su reinvención

La música chilena tiene en los Hermanos Ilabaca una marca registrada de Gran Avenida que hoy vive una nueva metamorfosis. En conversación con Leo Honores, los exintegrantes de Chancho en Piedra explicaron que su química nace “desde la cuna”, confesando que “cantábamos y escribíamos letras y hacíamos melodía antes de tocar algún instrumento”, un ADN que hoy vuelcan en su proyecto homónimo.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la revelación sobre la complejidad técnica de sus temas. Pablo destacó la capacidad de su hermano Felipe para ejecutar líneas de bajo imposibles mientras canta, poniendo como ejemplo el tema “Escorpión”: “El Felo tiene como dos cerebros porque como que toca esto así y aquí está cantando la cuestión para acá. Es demasiado difícil”.

Esta “arquitectura musical” se basa en lo que ellos llaman “trenzas y tramas”, donde aprovechan hasta 12 cuerdas simultáneas para construir progresiones de acordes que mezclan el rock, el funk y el soul con ritmos latinoamericanos diversos. Según explican, su método no es automático, sino que surge de “jams” donde disfrutan soltando los dedos hasta que aparece el canto.

Para su nuevo disco, los hermanos decidieron dar un paso al lado en la producción, delegando en Roberto Trujillo (director de Karol G y Luis Fonsi) para enfocarse solo en la interpretación. El objetivo es lograr un sonido “popular latinoamericano” a través de singles mensuales como “Señorita”, adaptándose a una industria que ha cambiado drásticamente desde su debut en 1995.

Sobre su legado en la música infantil con 31 Minutos, Felipe fue enfático en señalar que el éxito radica en “mirar a los niños, a las niñas y a los adolescentes como iguales intelectivamente”. Para ellos, no es necesario subestimar a la audiencia con canciones básicas, sino ofrecer propuestas energéticas que reivindiquen al niño interior que sigue viviendo en ellos.

Los Ilabaca sostienen que la melodía es el único lenguaje que cruza todos los rangos etarios: “Esa lanza que cruza todos los rangos etarios es la melodía. Las melodías son las que unen a las personas”. Esta visión les permite conectar con públicos masivos, ya sea en un festival de rock o en un show para niños, gracias al “encanto que tiene esa melodía”.

También analizaron fenómenos actuales como Catriel y Paco Amoroso, a quienes compararon con el impacto de 31 Minutos en el Tiny Desk. Para los hermanos, estos artistas argentinos son “frescos y renovantes” porque aplican una mirada de autor inteligente utilizando las herramientas de la actualidad para “ganarle el gallito” a la industria.

Finalmente, los hermanos adelantaron que su segundo disco podría salir en agosto, mientras continúan trabajando en paralelo con 31 Minutos. Este nuevo capítulo de “Cuerdas al Aire” es una clase magistral de composición que demuestra por qué, a pesar de las décadas, los Ilabaca siguen siendo los arquitectos del ritmo en Chile.

Este episodio ya está disponible en el canal de YouTube de ADN Chile y en Spotify.