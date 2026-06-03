¿Hay autoritarismo en el Gobierno de José Antonio Kast? Analistas discrepan

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública un plan contra actos vandálicos, denunciando que “la violencia ganó terreno en nuestras escuelas”.

“Ingresamos al Congreso el proyecto Escuelas Protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia”, detalló, advirtiendo que quienes cometan “vandalismo” e “incivilidades”, perderán “beneficios sociales como la gratuidad en la educación”.

Las incivilidades y el “registro de vándalos” provocaron debate en un nuevo capítulo de De Esto Se Habla, programa de ADN y El País Chile, donde los invitados fueron Pierina Ferretti, socióloga y presidenta de la Fundación Nodo XXI, y Claudio Alvarado, director ejecutivo Instituto de Estudios de la Sociedad-IES.

“Si fuera por temor al castigo, no habría asesinatos, por poner un ejemplo muy extremo. Y por otro, (el registro de vándalos) tiene un componente clasista que yo no sé si quienes formulan estas propuestas no se dan cuenta o se dan cuenta y no les importa. Porque si el castigo de cometer faltas es perder beneficios sociales, por supuesto que las personas que no dependen de los beneficios sociales pueden cometer faltas sin castigo", dice Ferretti.

La respuesta de Alvarado fue clara: “Dado que se trata de un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso, lo que a mí me sorprende es que la aproximación dominante inicial del mundo de la oposición sea asumir las peores intenciones. Las personas más perjudicadas con la incivilidad están justamente en los sectores populares, que eso explique el grado de popularidad".

¿Hay clasismo en el proyecto?

“Es razonable que transitemos a una sociedad donde el que la hace, la paga”, agrega Alvarado, quien abre otro tema: “No veo cuál es el riesgo de autoritarismo si nos ponemos serios. En Chile, las instituciones funcionan, el presidente aboga por el cumplimiento de la ley de la separación de poder. Esto no es un reglamento. Esto es un proyecto que se somete a tramitación parlamentaria".

Para Ferretti, el asunto es de fondo. “Yo veo que hay un peligro de diseño. Más allá de que esto vaya a pasar por el Congreso, cuando tu castigo es privar de beneficios sociales, ya en el planteamiento hay una dimensión clasista. En un país segregado como el nuestro, con cabros que van a colegios privados y que no requieren la gratuidad y no necesita la PGU (...) No está pensado que los delincuentes y los vándalos están allí”.

“Aquí está en juego algo muy profundo donde yo de verdad creo que es posible articular un consenso a nivel país, que es la revalorización de lo público en toda su extensión”, remata Alvarado.