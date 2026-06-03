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“Pido disculpas a toda la gente que ofendí con mis comentarios; mi familia me inculcó valores y no soy de esa manera”

El tenista paraguayo Daniel Vallejo ofreció disculpas públicas luego de ser sancionado en Roland Garros a raíz de sus declaraciones sexistas contra una jueza.

Bastián Lizama

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Getty Images / DIMITAR DILKOFF

Daniel Vallejo, tenista paraguayo y 71° del ranking ATP, recibió una histórica sanción de 65.000 dólares durante su paso por Roland Garros, tras realizar declaraciones sexistas en las que sostuvo que el partido que perdió ante el francés Moïse Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza.

En su regreso a su país, Vallejo concedió una entrevista a Tigo Sport y ofreció disculpas públicas por sus dichos, los cuales fueron calificados como “inaceptables” por parte de la directora del torneo y ex número uno del mundo, Amélie Mauresmo.

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“Agradecer el espacio que me das para que pueda explicar lo que pasó. Fueron unos días difíciles, después de toda la polémica alrededor de mis comentarios, pero bueno, tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos y de toda la gente que realmente me conoce por cómo soy", partió señalando.

“Quiero comenzar diciendo disculpas a toda la gente a la que ofendí con mis comentarios. La verdad es que me expresé de una manera muy incorrecta y quiero pedir disculpas de vuelta. También comentarle a la gente que ya pedí disculpas a la referee del partido y a la federación francesa", agregó.

En esa línea, Vallejo aclaró que “nunca quise culpar a nadie por la derrota, mucho menos a la referee que no tiene nada que ver. El único responsable de esa derrota soy yo y nadie más. Segundo, no creo que las mujeres no sean capaces de arbitrar un partido de semejante magnitud".

“Simplemente quise hacer unos comentarios específicos sobre situaciones de partidos, pero bueno, nunca quise que se transforme en un debate sobre géneros y no pienso de esa manera. Mi familia me inculcó valores y no soy de esa manera", complementó.

Por último, el tenista paraguayo apuntó que “soy joven, tengo 22 años y lo importante creo que es pedir disculpas. Voy a aprender con esto, voy a ser mucho más consciente la próxima vez que dé una conferencia de prensa y, como digo, me expresé de una manera muy mala y espero mejorar para la próxima vez".

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