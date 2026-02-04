Ministro Elizalde revela cuándo será entregado el renovado nudo Baquedano: “Vamos a tener una nueva plaza cívica, un punto de encuentro”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realizó una visita inspectiva a las obras de modernización del nudo Plaza Baquedano, proyecto clave del plan Nueva Alameda que busca renovar uno de los puntos más transitados y simbólicos de Santiago, por donde circulan diariamente más de 2,5 millones de personas.

Tras recorrer la nueva explanada junto a autoridades regionales y del MOP, Elizalde destacó el sentido urbano de la intervención.

“Vamos a tener una nueva plaza cívica, un punto de encuentro entre las chilenas y chilenos”, afirmó, resaltando además la recuperación de monumentos históricos y la incorporación de uno nuevo en homenaje a la Premio Nobel Gabriela Mistral.

La obra implicó una inversión de 26 mil millones de pesos y será entregada durante este mes de febrero.

“Una ciudad más justa, más integrada y más segura”

El proyecto eliminó la antigua rotonda, priorizó el transporte público, mejoró las circulaciones y amplió las áreas verdes, permitiendo una mejor conexión entre los parques Bustamante, Forestal y Balmaceda.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, señaló que el proyecto responde al mandato presidencial de avanzar hacia una ciudad “más justa, más integrada y más segura”, al mejorar áreas verdes, conectividad e iluminación del espacio público.

En tanto, la directora nacional de Arquitectura del MOP, Loreto Wahr, valoró los avances de la obra iniciada en 2024 y destacó que, junto a la renovación de la plaza, “se suma un nuevo monumento dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile, que está pronto a terminar”.