VIDEO. Hija de Gustavo Cerati seguirá los pasos de su papá: estrenará esta semana su primer álbum
Lisa Cerati estrenará este jueves su disco “Lisa María” con el que debutará en la música como solista.
El mundo de la música se prepara para el debut en solitario de la heredera de una de las voces más icónicas del rock latinoamericano.
Lisa Cerati, hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, estrenará este jueves su primer disco, marcando así su debut como solista y siguiendo los pasos de su padre y de su hermano, Benito Cerati.
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Hace un mes, la chilena, quien adoptó el nombre artístico de Lisa María, lanzó su sencillo Demente, con el que recibió numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones por esta nueva etapa en su carrera.
“Muchos vibes a Cerati. Muchos éxitos, Lisa”; “Diva como el padre”; “Siempre, más que nunca, Cerati vive”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el videoclip estrenado en YouTube.
El álbum homónimo Lisa María se estrenará este jueves 4 de junio a las 18:00 horas de Chile en Spotify, Apple Music y YouTube Music. El trabajo contará con 10 canciones, aunque en Spotify ya se encuentran disponibles cinco de ellas.
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