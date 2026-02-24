;

Una evaluación clínica a 101 internos detectó elevada frialdad emocional, manipulación y ausencia de culpa, con bajo descontrol conductual.

Martín Neut

Estudio revela altos niveles psicopatía en condenados de Punta Peuco: “Tenían conductas más bien planificadas, no impulsivas, eran organizadas”

Durante décadas, la discusión sobre quiénes fueron —en términos psicológicos— los agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile se mantuvo en el terreno moral e histórico.

Esa interrogante fue abordada clínicamente por primera vez en un estudio encabezado por la psicóloga forense Elizabeth León-Mayer, junto a Joanna Rocuant, y publicado en el Journal of Criminal Justice con la participación del creador del test, Robert D. Hare.

Según The Clinic, la investigación evaluó a 101 internos de Punta Peuco —equivalente al 84% del penal— mediante la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), principal instrumento internacional para medir psicopatía en contextos forenses.

“Las conductas eran más bien planificadas”

El promedio general fue similar al de la delincuencia común, pero el análisis desagregado reveló diferencias sustantivas: altos niveles de frialdad emocional, manipulación y ausencia de culpa, junto a bajos índices de impulsividad y descontrol conductual.

“En términos de impulsividad las conductas eran más bien planificadas, no eran impulsivas, eran organizadas”, explicó Rocuant. Según el estudio, los evaluados presentan un perfil “callous–conning”: sujetos calculadores, socialmente funcionales y con escasa empatía.

León-Mayer relató episodios que grafican ese patrón. “Les preguntábamos si alguna vez habían pensado en las víctimas. Se quedaban mirando y respondían: ‘¿Qué víctima?’”. En un caso, un condenado le dijo: “Yo solo maté comunistas”.

“No fueron azarosos”

Al día siguiente, la psicóloga lo vio en televisión pidiendo perdón públicamente. “Yo quedé helada”, afirmó, apuntando al contraste entre discurso público y ausencia privada de remordimiento.

La autora sostiene que incluso los mandos medios y bajos “fueron escogidos” por su capacidad de ejercer poder y antisocialidad. “No fueron azarosos”, dijo.

El estudio —uno de los pocos en el mundo que analiza clínicamente a condenados por violaciones a los derechos humanos— fue enviado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero, según León-Mayer, “nunca más me llamaron”.

Para la investigadora, la evidencia debería incorporarse al debate público: “Acá hay una evidencia científica sólida. Chile debiera conocerlo”.

