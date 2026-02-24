Aumentan a 11 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca: 10 personas continúan hospitalizadas

La cifra de víctimas por la explosión del camión de gas en Renca volvió a aumentar. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este martes 24 de febrero, con corte a las 18:00 horas, el fallecimiento de otro paciente que permanecía internado a raíz de la emergencia ocurrida el jueves pasado.

Según detalló la autoridad sanitaria, la persona se encontraba hospitalizada en la Mutual de Seguridad y murió “producto de la gravedad de sus heridas”.

En el comunicado, añadieron: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente” y señalaron que se unen “al dolor de su familia (…) expresándoles nuestro respeto, cercanía y acompañamiento”.

Con este nuevo deceso, el número total de fallecidos asciende a 11.

Respecto de los lesionados, el reporte indica que 10 personas continúan hospitalizadas en la red pública y privada.

De ellas, seis permanecen “estables dentro de su gravedad” y aún en riesgo vital, mientras que cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios.