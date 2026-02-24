;

Aumentan a 11 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca: 10 personas continúan hospitalizadas

Seis lesionados siguen en riesgo vital y cuatro permanecen en cuidados intermedios, según balance oficial actualizado este martes.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La cifra de víctimas por la explosión del camión de gas en Renca volvió a aumentar. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este martes 24 de febrero, con corte a las 18:00 horas, el fallecimiento de otro paciente que permanecía internado a raíz de la emergencia ocurrida el jueves pasado.

Según detalló la autoridad sanitaria, la persona se encontraba hospitalizada en la Mutual de Seguridad y murió “producto de la gravedad de sus heridas”.

En el comunicado, añadieron: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente” y señalaron que se unen “al dolor de su familia (…) expresándoles nuestro respeto, cercanía y acompañamiento”.

Con este nuevo deceso, el número total de fallecidos asciende a 11.

Respecto de los lesionados, el reporte indica que 10 personas continúan hospitalizadas en la red pública y privada.

De ellas, seis permanecen “estables dentro de su gravedad” y aún en riesgo vital, mientras que cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios.

