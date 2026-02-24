;

Alarma en la U: Assadi se perdería el Superclásico y el duelo ante Palestino por Copa Sudamericana

Revelan que el esguince en el tobillo izquierdo privaría al volante de 22 años de jugar por al menos cuatro semanas.

Estamos en semana de Superclásico y la Universidad de Chile no podría llegar peor al partido ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

El equipo que dirige Francisco Meneghini no ha podido ganar en lo que va de la Liga de Primera y, para colmo, en el último partido ante Deportes Limache, Lucas Assadi preocupó a todos tras salir lesionado.

El talentoso volante de 22 años sufrió un golpe en su tobillo en una disputa de balón con Joaquín Montecinos, que, al parecer, fue más complicado de lo que parecía.

Según información de Emisora Bullanguera, el “10” de la U presenta un esguince sindesmal en el tobillo izquierdo, dolencia que lo dejaría, al menos, cuatro semanas fuera de las canchas.

De confirmarse, Assadi no solamente se perdería el Superclásico contra Colo Colo, sino que también sería baja para los azules de cara al partido de fase previa de la Copa Sudamericana contra Palestino, duelo que podría definir el futuro de “Paqui” en la banca azul.

