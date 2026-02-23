;

VIDEO. Jarry abre la participación nacional en el Chile Open con derrota y estira su negativa racha sin triunfos

El tenista chileno cayó en tres sets ante Dino Prizmic y sigue sin ganar un partido en siete meses.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / RNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes arrancó la acción del cuadro principal del Chile Open y, con ello, también la primera participación nacional, que no fue la esperada, ya que Nicolás Jarry (155°) cayó ante el croata Dino Prizmic (120°).

En el primer set, el “Príncipe” arrancó con todo, quebrando de entrada a su rival y llegando a estar 3-1 arriba, pero todo se derrumbó a partir de ahí, ya que sufrió dos rompimientos seguidos y terminó cayendo por 6-3.

En la segunda manga, las cosas parecían seguir complicadas para el chileno, aunque en un sprint final consiguió romper a Prizmic en el juego previo al eventual tie break, imponiéndose por 7-5.

Lamentablemente, el tercer set arrancó de la peor manera posible, ya que Jarry no pudo defender sus dos primeros turnos de saque y llegó a estar 3-0 abajo. Si bien pudo romper en el cuarto game, nuevamente desperdició su servicio en el quinto.

Finalmente, ambos terminaron defendiendo el resto de sus saques para dejar todo 6-2 a favor del croata, que clasifica a los octavos de final, donde se medirá ante el ganador del duelo entre el chileno Matías Soto (316°) y el lituano Vilius Gaubas (107°).

ADN Radio
