Este lunes arrancó la acción del cuadro principal del Chile Open y, con ello, también la primera participación nacional, que no fue la esperada, ya que Nicolás Jarry (155°) cayó ante el croata Dino Prizmic (120°).

En el primer set, el “Príncipe” arrancó con todo, quebrando de entrada a su rival y llegando a estar 3-1 arriba, pero todo se derrumbó a partir de ahí, ya que sufrió dos rompimientos seguidos y terminó cayendo por 6-3.

En la segunda manga, las cosas parecían seguir complicadas para el chileno, aunque en un sprint final consiguió romper a Prizmic en el juego previo al eventual tie break, imponiéndose por 7-5.

Lamentablemente, el tercer set arrancó de la peor manera posible, ya que Jarry no pudo defender sus dos primeros turnos de saque y llegó a estar 3-0 abajo. Si bien pudo romper en el cuarto game, nuevamente desperdició su servicio en el quinto.

Finalmente, ambos terminaron defendiendo el resto de sus saques para dejar todo 6-2 a favor del croata, que clasifica a los octavos de final, donde se medirá ante el ganador del duelo entre el chileno Matías Soto (316°) y el lituano Vilius Gaubas (107°).