;

VIDEO. “Estaba pasando por un mal momento, dudando de mis capacidades y mi futuro. No sabía qué hacer con mi vida”

Javier Araya, joven volante de Rangers de Talca, abordó el complejo momento que vivió durante la pretemporada.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO

FOTO: DANIEL PINO / Daniel Pino/AgenciaUno

Rangers de Talca no arrancó la Primera B de la mejor manera, ya que en su debut cayó como local por 2-0 ante Deportes Antofagasta.

A pesar de la derrota, los “piducanos” contaron con una buena noticia de cara al futuro, ya que Javier Araya, volante ofensivo de 20 años y llamado a ser el futuro del club, volvió a las canchas tras un complejo momento personal.

El futbolista no había podido completar la pretemporada, ya que estuvo cerca de un mes fuera producto de una licencia médica y, tras terminar el duelo ante los “Pumas”, explicó esta decisión.

Revisa también:

ADN

Estaba pasando por un mal momento, estaba dudando de mis capacidades, de mi futuro; no sabía qué hacer con mi vida, pero ya estoy de vuelta, con ganas de hacer las cosas bien. Voy a ponerme rápido físicamente para pelear un puesto”, dijo el joven jugador a Pasión por los Deportes.cl.

La temporada pasada con Rangers, Araya disputó 25 partidos en total, en los que, además de ser el responsable de sumar los minutos Sub 21, fue capaz de anotar dos goles y entregar dos asistencias.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad