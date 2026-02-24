Rangers de Talca no arrancó la Primera B de la mejor manera, ya que en su debut cayó como local por 2-0 ante Deportes Antofagasta.

A pesar de la derrota, los “piducanos” contaron con una buena noticia de cara al futuro, ya que Javier Araya, volante ofensivo de 20 años y llamado a ser el futuro del club, volvió a las canchas tras un complejo momento personal.

El futbolista no había podido completar la pretemporada, ya que estuvo cerca de un mes fuera producto de una licencia médica y, tras terminar el duelo ante los “Pumas”, explicó esta decisión.

“Estaba pasando por un mal momento, estaba dudando de mis capacidades, de mi futuro; no sabía qué hacer con mi vida, pero ya estoy de vuelta, con ganas de hacer las cosas bien. Voy a ponerme rápido físicamente para pelear un puesto”, dijo el joven jugador a Pasión por los Deportes.cl.

La temporada pasada con Rangers, Araya disputó 25 partidos en total, en los que, además de ser el responsable de sumar los minutos Sub 21, fue capaz de anotar dos goles y entregar dos asistencias.