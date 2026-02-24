;

Kast y tensión con EE.UU. por proyecto de cable submarino con China: “Hay muchas situaciones que aclarar”

El presidente electo se refirió a la tensión diplomática con Estados Unidos y pidió prudencia.

Juan Castillo

Diana Copa

José Antonio Kast visitó Lirquén

José Antonio Kast visitó Lirquén / Rodrigo Fuica

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la controversia diplomática abierta entre Chile y Estados Unidos, luego de que Washington revocara visas a funcionarios del actual Gobierno y manifestara reparos al proyecto de cable submarino Chile–China Express.

El tema ha generado inquietud política y económica en medio del proceso de transición presidencial.

Desde las afueras de la Oficina del Presidente Electo, conocida como La Moneda Chica, Kast evitó adelantar definiciones concretas, pero subrayó la necesidad de abordar el escenario con responsabilidad institucional. “Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo”, señaló, agregando que “hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”.

Revisa también:

ADN

Visas revocadas y reparos al cable submarino

La tensión se activó tras la decisión de Estados Unidos de dejar sin efecto las visas de tres funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La medida se enmarca en las preocupaciones expresadas por Washington respecto del proyecto Chile–China Express, iniciativa de fibra óptica que busca conectar Valparaíso con Hong Kong y que ha sido observada por su eventual impacto en infraestructura estratégica.

Kast recalcó que estas materias superan decisiones individuales y deben resolverse a nivel de Estado. “Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones”, afirmó, enfatizando que su equipo ya trabaja en el análisis de los asuntos internacionales como parte formal de la transición.

En paralelo, el mandatario electo puso el acento en el frente económico y fiscal, otro de los ejes sensibles del cambio de administración. “En el área económica sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja”, sostuvo.

Finalmente, llamó a un traspaso de información ordenado entre gobiernos, especialmente en decisiones adoptadas por el Ejecutivo saliente. “Esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”, concluyó. A estas declaraciones se sumó el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, quien pidió prudencia y esperar mayores antecedentes antes de emitir juicios definitivos.

¿Crees que Chile debe revisar proyectos estratégicos como el cable submarino para evitar tensiones internacionales o mantenerlos pese a las presiones externas?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad