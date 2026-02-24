Kast y tensión con EE.UU. por proyecto de cable submarino con China: “Hay muchas situaciones que aclarar”

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la controversia diplomática abierta entre Chile y Estados Unidos, luego de que Washington revocara visas a funcionarios del actual Gobierno y manifestara reparos al proyecto de cable submarino Chile–China Express.

El tema ha generado inquietud política y económica en medio del proceso de transición presidencial.

Desde las afueras de la Oficina del Presidente Electo, conocida como La Moneda Chica, Kast evitó adelantar definiciones concretas, pero subrayó la necesidad de abordar el escenario con responsabilidad institucional. “Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo”, señaló, agregando que “hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”.

Visas revocadas y reparos al cable submarino

La tensión se activó tras la decisión de Estados Unidos de dejar sin efecto las visas de tres funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La medida se enmarca en las preocupaciones expresadas por Washington respecto del proyecto Chile–China Express, iniciativa de fibra óptica que busca conectar Valparaíso con Hong Kong y que ha sido observada por su eventual impacto en infraestructura estratégica.

Kast recalcó que estas materias superan decisiones individuales y deben resolverse a nivel de Estado. “Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones”, afirmó, enfatizando que su equipo ya trabaja en el análisis de los asuntos internacionales como parte formal de la transición.

En paralelo, el mandatario electo puso el acento en el frente económico y fiscal, otro de los ejes sensibles del cambio de administración. “En el área económica sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja”, sostuvo.

Finalmente, llamó a un traspaso de información ordenado entre gobiernos, especialmente en decisiones adoptadas por el Ejecutivo saliente. “Esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”, concluyó. A estas declaraciones se sumó el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, quien pidió prudencia y esperar mayores antecedentes antes de emitir juicios definitivos.

