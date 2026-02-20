;

El cable de la discordia: la relevancia del proyecto chino que habría provocado la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios chilenos

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visa, incluido el ministro Muñoz, tras acusar actividades que erosionan la seguridad regional en el hemisferio.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Mario Andrés Vergara Escobar

En un anuncio de alto impacto diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile. Uno de ellos es el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien confirmó la revocación de su visa diplomática.

La medida responde a acusaciones directas de haber dirigido, financiado y autorizado actividades que vulneran la infraestructura crítica de telecomunicaciones y amenazan la estabilidad del hemisferio. La drástica determinación se enmarca en la creciente tensión por los proyectos digitales chilenos con China, publica Ex-ante.

Desde el ministerio aseguraron que, pese a lo que aseguró el gobierno de Trump, no se ha puesto en entredicho la seguridad nacional.

El cable de la discordia

El foco de la controversia radica en el avance de un cable submarino que conectaría a Chile con la potencia asiática, proyecto que ha generado una profunda molestia en la Casa Blanca por el riesgo que supone para su infraestructura estratégica. En este contexto, la firma China Mobile International ya constituyó en el país la filial CMI Chile SpA, cuyo objetivo incluye la prestación de servicios de aterrizaje para estas conexiones transoceánicas.

Según detalló el Departamento de Estado, las acciones de los funcionarios chilenos habrían brindado un “apoyo sustancial” a iniciativas que comprometen la seguridad regional.

Fuentes vinculadas a la industria señalan que la relevancia de este cable trasciende la conectividad, ya que habilitaría una ruta de comunicación que evade los nodos de control de los “Five Eyes” (alianza de inteligencia integrada por EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), impidiendo que estos países monitoreen el contenido de los mensajes.

Revisa también:

ADN

Además del factor inteligencia, la infraestructura representa un desafío al modelo económico occidental. El cable proporcionaría el soporte físico necesario para que naciones del BRICS y el “Sur Global” desarrollen plataformas digitales independientes de gigantes como Google, Meta y Amazon. Esto permitiría crear un ecosistema tecnológico autónomo y fuera de la influencia de las corporaciones estadounidenses.

BRICS Pay y sanciones de EE. UU.

Según fuentes de Radio ADN, uno de los puntos más críticos para Washington es que esta conexión es la base operativa para el BRICS Pay, un sistema de pagos transfronterizos diseñado para sustituir al SWIFT.

Este mecanismo busca reducir la dependencia global del dólar y de la banca occidental, permitiendo a los países involucrados evitar las sanciones económicas impuestas por EE.UU. al operar mediante canales financieros alternativos.

La Casa Blanca vería en este cable no solo una amenaza geopolítica, sino un perjuicio financiero directo. La pérdida de control sobre las comisiones por transacciones internacionales y el debilitamiento de las herramientas de presión económica han situado a este proyecto en el centro de la disputa estratégica entre las dos potencias, en lo que parece una Guerra Fría digital.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad