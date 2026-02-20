El cable de la discordia: la relevancia del proyecto chino que habría provocado la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios chilenos

En un anuncio de alto impacto diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile. Uno de ellos es el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien confirmó la revocación de su visa diplomática.

La medida responde a acusaciones directas de haber dirigido, financiado y autorizado actividades que vulneran la infraestructura crítica de telecomunicaciones y amenazan la estabilidad del hemisferio. La drástica determinación se enmarca en la creciente tensión por los proyectos digitales chilenos con China, publica Ex-ante.

Desde el ministerio aseguraron que, pese a lo que aseguró el gobierno de Trump, no se ha puesto en entredicho la seguridad nacional.

El cable de la discordia

El foco de la controversia radica en el avance de un cable submarino que conectaría a Chile con la potencia asiática, proyecto que ha generado una profunda molestia en la Casa Blanca por el riesgo que supone para su infraestructura estratégica. En este contexto, la firma China Mobile International ya constituyó en el país la filial CMI Chile SpA, cuyo objetivo incluye la prestación de servicios de aterrizaje para estas conexiones transoceánicas.

Según detalló el Departamento de Estado, las acciones de los funcionarios chilenos habrían brindado un “apoyo sustancial” a iniciativas que comprometen la seguridad regional.

Fuentes vinculadas a la industria señalan que la relevancia de este cable trasciende la conectividad, ya que habilitaría una ruta de comunicación que evade los nodos de control de los “Five Eyes” (alianza de inteligencia integrada por EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), impidiendo que estos países monitoreen el contenido de los mensajes.

Además del factor inteligencia, la infraestructura representa un desafío al modelo económico occidental. El cable proporcionaría el soporte físico necesario para que naciones del BRICS y el “Sur Global” desarrollen plataformas digitales independientes de gigantes como Google, Meta y Amazon. Esto permitiría crear un ecosistema tecnológico autónomo y fuera de la influencia de las corporaciones estadounidenses.

BRICS Pay y sanciones de EE. UU.

Según fuentes de Radio ADN, uno de los puntos más críticos para Washington es que esta conexión es la base operativa para el BRICS Pay, un sistema de pagos transfronterizos diseñado para sustituir al SWIFT.

Este mecanismo busca reducir la dependencia global del dólar y de la banca occidental, permitiendo a los países involucrados evitar las sanciones económicas impuestas por EE.UU. al operar mediante canales financieros alternativos.

La Casa Blanca vería en este cable no solo una amenaza geopolítica, sino un perjuicio financiero directo. La pérdida de control sobre las comisiones por transacciones internacionales y el debilitamiento de las herramientas de presión económica han situado a este proyecto en el centro de la disputa estratégica entre las dos potencias, en lo que parece una Guerra Fría digital.