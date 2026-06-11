México arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. Ante un Estadio Azteca repleto, el anfitrión no decepcionó ante su gente y derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido inaugural de la Copa del Mundo.

Una vez finalizado el partido, el técnico mexicano Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y respondió duramente a las críticas del seleccionador sudafricano Hugo Broos, quien afirmó que el local “en algunos momentos ya que no sabía qué hacer con el balón”.

“¿Él dijo eso de nosotros? Yo pienso que ellos tampoco tenían muy buena defensa ni posesión de balón. Tiraron una vez a puerta", señaló Aguirre.

“Imagínate si no hubiésemos estado desesperados, les metemos cinco, ¡cabrón! Menos mal estábamos desesperados”, agregó el DT de México en un tono irónico.

Por último, Javier Aguirre señaló entre risas: “Absolutamente no estoy de acuerdo (con lo que dijo Broos). Ganar 4-0 es lo que tiene que hacer México y no habría este tipo de comentarios seguramente. Dos golitos más”.