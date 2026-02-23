Embajador Judd pone en duda continuidad de Visa Waiver si Chile no se retira del proyecto de cable chino

Durante este lunes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizó una conferencia de prensa en la cual abordó la sanción de Estados Unidos a funcionarios del Gobierno.

Esto ya que desde la administración de Trump se revocó la visa al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, debido al proyecto de cable con China, que buscaba conectar Valparaíso con Hong Kong.

Al respecto, el representante de EE.UU. en nuestro país señaló que “desde hace años hemos estado pidiendo al Gobierno chileno que dicte mecanismos de evaluación de inversiones”.

“Las economías avanzadas alrededor del mundo tienen un proceso para evaluar las inversiones extranjeras y asegurarse de que su infraestructura crítica, sus puertos, sus líneas de transmisión de electricidad, y sus redes de telecomunicaciones estén protegidos”, agregó.

En esa línea, Judd expresó que “cuando un país no protege su infraestructura crítica, podrían perder su soberanía. Solo miren las noticias de la semana pasada. Una corte peruana dice que su gobierno no tiene ninguna habilidad para controlar un puerto en su propio territorio, o miren a la estación espacial extranjera en Argentina, donde las autoridades del gobierno tienen que pedir permiso solo para visitar”.

“Estas son verdaderas violaciones a la soberanía”, afirmó.

Tras dar paso a las preguntas de la prensa, el embajador puso en duda la continuidad de la Visa Waiver para nuestro país, si es que Chile no se retira del proyecto de cable chino.

Sobre las sanciones, Brandon Judd aseveró que “durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el Gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción".

“Eso es irrisorio. Durante los últimos dos meses, yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación, y franco acerca de las amenazas, no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera", complementó.

“Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exige el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región, nuestro vecindario compartido, sea seguro y próspera para todos”, cerró Judd.