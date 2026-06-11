Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5437 del jueves 11 de junio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.750 millones de pesos a repartir.
Este jueves 11 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5437, el premio total alcanzó los $3.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5437
- Loto: $510 millones
- Recargado: $1080 millones
- Revancha: $440 millones
- Desquite: $160 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5437 del Loto
- Loto: 8, 20, 16, 37, 3, 11
- Comodín: 26
- Multiplicador: 6
- Recargado: 2, 11, 16, 32, 38, 40
- Revancha: 5, 15, 21,23, 31, 33
- Desquite: 1, 2, 11, 15, 22, 32
Jubilazo
- 23, 22, 20, 35, 1, 32
- 7, 15, 41, 27, 31, 17
- 11, 2, 27, 38, 35, 29
- 20, 32, 15, 27, 38, 6
- 28, 29, 27, 7, 10, 16
Jubilazo 50 años
- 38, 10, 3, 21, 40, 39
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