Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5437 del jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5437, el premio total alcanzó los $3.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5437

Loto: $510 millones

$510 millones Recargado: $1080 millones

$1080 millones Revancha: $440 millones

$440 millones Desquite: $160 millones

$160 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5437 del Loto

Loto: 8, 20, 16, 37, 3, 11

8, 20, 16, 37, 3, 11 Comodín: 26

Multiplicador: 6

Recargado: 2, 11, 16, 32, 38, 40

2, 11, 16, 32, 38, 40 Revancha: 5, 15, 21,23, 31, 33

5, 15, 21,23, 31, 33 Desquite: 1, 2, 11, 15, 22, 32

Jubilazo

23, 22, 20, 35, 1, 32

7, 15, 41, 27, 31, 17

11, 2, 27, 38, 35, 29

20, 32, 15, 27, 38, 6

28, 29, 27, 7, 10, 16

Jubilazo 50 años